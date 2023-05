Anupamaa BIG TWIST: Les photos de deux NOUVELLES ENTRÉES des décors de l’émission de Rupali Ganguly-Gaurav Khanna éveillent la curiosité; qu’est-ce qui attend MaAn ensuite?

Qui ne sait pas Anupama? Rupali Ganguly est devenu synonyme d’Anupamaa. De Monisa à Anupamaa – elle a parcouru un long chemin dans l’industrie. Tout le monde est accro à l’émission et les internautes discutent de tout ce qui se passe dans la vie d’Anupamaa et d’Anuj Kapadia joué par Gaurav Khanna. Le scénario actuel est qu’Anupamaa et Anuj se sont séparés. Les fans attendent désespérément qu’ils se retrouvent. Mais cela n’arrivera pas grâce à Maya. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles la série allait connaître un bond en avant. Eh bien, il n’y a pas de confirmation, les rapports suggèrent que deux nouvelles entrées dans l’émission apporteront une touche majeure.

Anupamaa: Rupali Ganguly-Gaurav Khanna show pour assister à une torsion massive

Il a été révélé qu’Apara Mehta allait bientôt entrer dans la série. Les rapports suggèrent qu’Apara Mehta aidera Anupamaa à commencer une nouvelle vie et à être totalement indépendante car Anuj ne reviendra pas. Les détails de la piste à venir sont encore secrets. Mais pas seulement Apara Mehta, il y a une autre nouvelle entrée à Anupamaa qui va aider à augmenter les TRP. Mais en dehors d’Apara, Aman Maheshwari devrait également entrer prochainement à Anupamaa. Il faisait partie de Bade Acche Lagte Hain de Niti Taylor. Des spéculations sont faites sur la base des images des décors qui sont devenues virales. Dans de nouvelles photos d’Aman Maheshwari, on le voit poser avec Rupali Ganguly et Apara Mehta. Rupali peut être vue dans son avatar Anupamaa. On suppose qu’Anupamaa s’épanouira dans sa carrière de professeur de danse et ces deux-là l’aideront à le faire. Plus loin,

Découvrez les photos d’Aman Maheshwari ci-dessous :

En parlant d’Anupamaa, Sudhanshu Pandey alias Vanraj, Barkha et Maya font de leur mieux pour éloigner Anuj et Anupamaa l’un de l’autre. Les rumeurs suggèrent que Maya accusera Anuj d’agression uniquement pour le garder près d’elle. Dans la promo, nous avons vu qu’elle s’est enfermée dans une pièce avec lui pendant qu’il essaie de s’éloigner et de se préparer à rencontrer Anupamaa. Kanta Ben serait à nouveau stressée pour Anupamaa car elle subira un autre chagrin. Les fans de MaAn sont déjà contrariés parce que les créateurs les taquinent avec des séquences de rêve romantiques et plus encore.