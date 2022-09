Anupamaa BIG TWIST: Anuj se fâche avec chotti Anu; l’enfer à perdre alors que Rakhi expose la liaison extra-conjugale de Toshu

Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandeyl’émission télévisée Anupama fait beaucoup de bruit parmi les masses. Ce n’est pas sans raison que l’émission domine les charts TRP. Anupamaa est aimé de tous et le scénario a laissé tout le monde collé à l’écran. Maintenant qu’Anuj Kapadia est sorti de son coma et se remet, c’est Kinjal qui est à l’hôpital. C’est pour une heureuse raison cependant. Kinjal a donné naissance à une petite fille et Anupamaa et Vanraj sont devenus grands-parents. Mais où est le père Toshu ?

Quel est le secret de Toshu ?

Dans les prochains épisodes de Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey vedette, nous verrons que l’absence de Toshu laissera tout le monde méfiant et ce serait Rakhi qui exposerait la vérité. Il avait vu Toshu avec une femme dans un hôtel et cela a conduit aux spéculations sur sa liaison extra-conjugale. En fait, même Anupamaa apprendrait la vérité et elle aurait des flashbacks de l’époque où Vanraj l’a trompée. Rakhi aura une crise émotionnelle et informera Anupamaa de l’infidélité de Toshu. C’est quelqu’un qui ne reste pas du tout silencieux mais pour sa fille qui vient d’accoucher, Rakhi essaie de garder son calme. Mais bientôt tout l’enfer va éclater et le secret de Toshu va être dévoilé.

L’insécurité d’Anuj Kapadia va-t-elle causer des ennuis à MaAn ?

D’autre part, Anuj Kapadia fait face aux effets secondaires de son accident et de son cheminement vers la guérison. Il se sent impuissant de ne pas pouvoir beaucoup soutenir Anupamaa et n’est pas là à ses côtés quand elle fait face à tout cela. Il semble également un peu anxieux alors que Vanraj et Anupamaa se lient depuis qu’ils sont devenus grands-parents. On le verra enlever sa frustration sur chotti Anu et se fâcher avec elle.