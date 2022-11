Anupamaa BIG TWIST : Adhik va se débarrasser de Pakhi avant le mariage ? Anupamaa, Anuj tombent dans le piège de Barkha ? Voici ce que nous savons

Anupama a encore une fois dominé les charts TRP. La Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey L’émission télévisée vedette se concentre actuellement sur le drame du mariage entre Pakhi et Adhik. Cela a semé le chaos dans la vie d’Anupamaa. Anupamaa est dans la tourmente telle qu’elle est, cependant, avec l’aide d’Anuj, elle s’en occupe lentement et progressivement. Adhik et Pakhi vivront une période difficile car personne ne serait prêt à accepter leur mariage. Et maintenant, le Kapadias et Shahs décidera du mariage d’Adhik et de Pakhi. Et maintenant, il semble qu’Adhik va se séparer de Pakhi.

Adhik quitte Pakhi à Anupamaa ?

Anupamaa est à la mode dans l’actualité du divertissement. Le drame du mariage de Pakhi et Adhik a apporté une nouvelle tournure à l’histoire. Anupamaa est incapable de tout traiter mais essaie de s’en occuper. Elle a convaincu Vanraj (Sudhanshu Pandey), Leela et d’autres sont convaincus de marier Pakhi et Adhik. Pakhi veut se marier lors d’une somptueuse cérémonie de mariage. Anupamaa (Rupali Ganguly) refuse de dire qu’elle aurait dû y penser avant de s’enfuir. Vanraj veut que Pakhi se marie à la Shah House.

Regardez la promo Anupamaa ici :

Cependant, maintenant, selon un rapport de potins en série, Anupamaa va prendre une autre tournure intéressante. Adhik va jeter Pakhi avant le mariage. Oui, tu l’as bien lu. Il sera révélé qu’Adhik et Barkha avaient tout prévu à l’avance. Il arrivera qu’Adhik larguera Pakhi. Adhik et Barkha voulaient se lancer dans les affaires de Kapadia.

Adhik rejoint l’entreprise Kapadia

Ankush va amener Adhik à rejoindre l’entreprise Kapadia pour l’aider dans sa vie conjugale avec Pakhi et le responsabiliser. Adhik promettra également à Anupamaa et Anuj de les rendre fiers. D’autre part, Barkha envisage d’arrêter le mariage. Elle offrira un collier de diamants à Pakhi et tentera de créer une rupture entre le duo mère-fille.