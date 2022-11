Anupamaa : Baa alias Alpana Buch parle de l’horrible incident montré dans l’émission ; dit ‘C’est arrivé avec Draupadi…’

Anupamaa est l’une des émissions de télévision les plus populaires qui a réussi à attirer l’attention des téléspectateurs avec son scénario et son intrigue parfaits. L’actrice Alpana Buch qui joue le rôle de Baa dans la série est dans l’industrie du théâtre depuis plus de trois décennies maintenant. Le public est follement amoureux de Leela et de ses talents d’actrice. Parlant du complot actuel d’Anupamaa, Baa n’est pas satisfait de l’implication d’Anupamaa dans l’affaire de viol. Elle a peur que des crétins nuisent à sa famille. Ils ciblent Pakhi et la kidnappent alors qu’elle monte dans le taxi. Toute la famille est choquée après avoir appris cela.

D’autre part, Baa se rend à la maison Kapadia et provoque beaucoup de drame et de panique. Ils accusent Anupamaa d’avoir mis la vie de Pakhi en danger. Dans une interview avec TellyChakkar, Alpana a partagé ses réflexions sur la piste actuelle de l’émission qui se concentre principalement sur Dimple et tout l’incident horrible.

Alpana a déclaré que de tels incidents ne devraient pas se produire qui continuent de se produire dans les villes métropolitaines. Elle a même dit que la même chose s’était produite avec Draupadi, même avec tous les membres de la famille autour d’elle. Elle a dit que le même ensemble d’événements se produit maintenant. Alpana a même dit ce que les fans peuvent attendre de Leela dans les prochains épisodes. Elle a dit que si Dimple continuait à rester dans leur vie, ce serait difficile pour elle. Elle a dit qu’elle était heureuse d’aider, mais qu’elle ne voulait pas que quelqu’un reste chez elle car cela affecterait sa famille. Elle a dit qu’elle avait une entière sympathie pour ces femmes, mais qu’elle n’était pas d’accord pour qu’elles restent chez elle.

Dans le prochain épisode d’ Anupamaa , Pakhi joue un atout et tente de faire chanter émotionnellement Anu et Vanraj pour la ramener avec Adhik dans la maison du Shah.

Sur le plan du travail, Alpana a travaillé dans plusieurs émissions de télévision, dont Saraswatichandra, Baal Veer, Papad Pol. Elle a même travaillé dans l’industrie cinématographique gujarati.