Anupamaa: Après Naagin 6, Janhvi Kapoor imite le célèbre dialogue “Aapko kya” de Rupali Ganguly dans la dernière bobine [WATCH]

Eh bien, regardez qui vient de rejoindre le fandom Anupamaa. Le spectacle titré par Rupali Ganguly avec Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey a beaucoup de fans. Il semble que l’actrice de Bollywood Janhvi Kapoor ait également rejoint la liste. Dernièrement, Janhvi Kapoor semble être accro à la fabrication de bobines avec des références à des émissions de télévision célèbres. Récemment, une vidéo d’elle imitant Tejasswi Prakash de Naagin 6 était devenue virale. La dernière la fait imiter Rupali Ganguly d’Anupamaa.

Entertainment News: la bobine amusante de Janhvi Kapoor

Dans la vidéo partagée sur son compte Instagram, on peut la voir littéralement créer le fameux dialogue Aapko Kya d’Anupamaa. Le dialogue a Rupali Ganguly alias Anu a ‘Mein ghumu, firu, nachu, gaun, hassu, khelu, bahara jaun, akeli jaun, kisi aur ke saath jaun, jahan jaun, kab jaun, jaise bhi jaun, aapko kya ?’ Janhvi et son équipe en mettent en scène chaque partie dans la bobine amusante. Nous parions que Janhvi vous impressionnera dans celui-ci. Regardez la vidéo ci-dessous :

Les fans de MaAn sont divertis et comment

La vidéo est déjà devenue virale sur les réseaux sociaux. Les fans d’Anuj Kapadia et d’Anupamaa alias MaAn partagent les vidéos de Janhvi Kapoor sur les réseaux sociaux et déclarent qu’Anupamaa dirige le monde.

Woooho @TheRupali Je me sens si fier… Regarde ça Anupama brille dans les hauteurs et j’adore ça..#Anupamaa https://t.co/qw3YSu28Xy Avani_Stan_Maan (@AvaniRaval20) 24 août 2022

@therupali Incroyable…. ?????? Har taraf #Anupamaa tera salut charchaaaa #Anupamaa fabuleuse victoire#Anupamaa différent des autres séries ITV vraiment louable#RupaliGanguly https://t.co/wYt4Ph1bpU deepika kumawat (@deepikakumawat6) 24 août 2022

Le prochain morceau d’histoire d’Anupamaa

Dans les prochains épisodes d’Anupamaa, on verrait qu’Anuj Kapadia reprenait conscience. Il était dans le coma après avoir été poussé d’une falaise par Vanraj. Il semble que les beaux jours soient de retour à Anupamaa. Attendons et regardons ce qui se passe ensuite dans le spectacle de Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey.