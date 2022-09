Anupamaa : Après la sortie de Paras Kalnawat, Alma Hussein alias Sara quitte la vedette de Rupali Ganguly-Gaurav Khanna – voici pourquoi

Anupama est la meilleure émission télévisée TRP mettant en vedette Rupali Ganguly, Gaurav Khanna, Sudhanshu Pandey et d’autres. Le spectacle a été l’un des plus regardés qui présente des rebondissements intéressants dans la vie du personnage principal Anupamaa, joué par Rupali Ganguly. Il y a quelques semaines à peine, la famille de Gaurav Khanna alias Anuj Kapadia est entrée dans la série. Plus tard, Paras Kalnawat éviction, maintenant le nouvel entrant Alma Hussein, qui jouait le rôle de Sara, a décidé d’arrêter. Découvrez la raison de la sortie d’Alma ci-dessous…

Anupamaa : Alma Hussein démissionne

Alma Hussein a joué le rôle de Sara, la nièce de Gaurav Khanna alias Anuj Kapadia. Alma joue Barkha (Ashlesha Savant) et la fille d’Ankush (Rohit Bakshi) dans Anupamaa. Sara est revenue des États-Unis avec sa famille. Sara a été présentée comme une danseuse de claquettes qui avait rejoint l’Anupamaa Dance Academy en tant que stagiaire sous Samar (Sagar Shah, précédemment joué par Paras Kalnawat). Cela ne fait que quelques semaines, mais Alma a décidé de passer à autre chose. L’actrice a partagé la raison de sa sortie dans une interview.

L’actrice d’Anupamaa Alma Hussein révèle pourquoi elle a démissionné

L’actrice a déclaré à ETimes que lorsqu’elle allait entrer dans la série, il y avait beaucoup de choses prévues. Cependant, avec les rebondissements prévus, il a été retardé. Il allait y avoir une chanson d’amour entre Sara et Samar. Cependant, l’éviction de Paras Kalnawat et la controverse qui a suivi ont mis leurs plans en attente. Et puis il est devenu difficile pour les créateurs d’ouvrir la voie de l’amour entre Sara et Samar, même après avoir amené Sagar Parekh en remplacement de Paras. Cependant, il y a toujours de l’espoir qu’Alma revienne dans la série en tant que personnage de Sara, qui a reçu une fin ouverte. Sara est montrée en train de voler à l’étranger pour poursuivre ses études.

Il y a quelques semaines, l’éviction de Paras Kalnawat alias Samar a été un énorme choc pour les internautes. La maison de production a publié une déclaration disant qu’il avait rompu le contrat en décidant de participer à Jhalak Dikhhla Jaa 10. Paras avait riposté en disant qu’ils étaient tous bien informés et négociaient mais quand il n’était pas prêt à lâcher Jhalak, les fabricants lui ont envoyé un e-mail concernant sa résiliation.