Anupamaa : Apara Mehta alias Malti Devi révèle pourquoi elle a accepté de faire partie de l’émission Rupali Ganguly

Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey vedette Anupamaa est l’émission la plus populaire du moment. Cela fait plus de deux ans que l’émission a commencé, mais elle a conservé sa première place dans les charts TRP. L’émission fait actuellement parler de lui en raison de ses promos choquantes. Dans les promos, nous avons vu que Samar allait mourir, laissant Anupamaa brisée. Cependant, ce qui a choqué le public, c’est que Vanraj a blâmé Anuj pour la mort.

Dans une autre promo, nous avons vu Anupamaa se distancier d’Anuj parce qu’elle se souvient du cadavre de son fils. Eh bien, les fans sont clairement déçus par la nouvelle de la séparation d’Anupamaa et Anuj. Cependant, il y a quelques jours, nous avons vu le morceau de Malti Devi dans l’émission. Malti Devi, qui est entrée dans la vie d’Anupamaa en tant que gourou, s’est avérée être la vraie mère d’Anuj.

Apara Mehta a joué le rôle de Malti Devi dans la série. Apara Mehta a fait partie de nombreuses émissions emblématiques et elle a créé des personnages incroyables à l’écran. Nous l’aimons tous dans le rôle de Savita de Kyunkii Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Elle est l’une des actrices les plus talentueuses et fait actuellement du théâtre gujarati.

Apara Mehta révèle comment elle a obtenu le rôle de Malti Devi

Dans une interview avec TellyChakkar, Apara Mehta a expliqué comment elle a obtenu le rôle de Malti Devi et pourquoi elle a repris Anupamaa, vedette de Rupali Ganguly. Elle a partagé qu’elle était sans voix lorsqu’elle a eu Anupamaa. Elle a expliqué que sa mère est décédée l’année dernière et qu’elle allait bien un jour avant sa mort et qu’elle regardait Anupamaa.

Sa mère regarde Anupamaa depuis le premier jour et lui a dit que c’était le genre d’émission qu’elle devrait faire. Apara Mehta a également révélé que sa mère avait fait l’éloge de la série et de Rupali dans le rôle d’Anupamaa. Sa mère était une actrice professionnelle et connaissait donc le genre de performance que Rupali et d’autres donnent dans la série.

La mère d’Apara était fan des émissions de Rajan Shahi

Apara a partagé que sa mère regardait toutes les émissions de Rajan Shahi et voulait que je fasse ce genre de travail. Elle a reçu un appel du directeur de casting d’Anupamaa alors qu’elle jouait sa pièce en gujarati. Le directeur de casting lui a dit que Rajan Shahi voulait qu’elle fasse Anupamaa.

Regardez quelques mises à jour sur Anupamaa ici :

Elle a ajouté qu’elle avait décidé de faire la série puisque sa mère voulait également qu’elle reprenne Anupamaa.