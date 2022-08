Anupamaa : Anuj Kapadia ouvre les yeux après une chirurgie cérébrale ; Les fans de MaAn célèbrent le moment “Ek Duje Ke Vaaste” [View Tweets]

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Anuj Kapadia reprend enfin conscience après un accident majeur. Anuj a ouvert les yeux après une chirurgie cérébrale critique et a appelé Anu. Il regarda son amour et elle par contre ne put résister. Anu a pleuré son cœur et les fans sont tombés amoureux de leur beau moment. La scène avait ‘Ek Duje Ke Vaaste’ jouant en arrière-plan, ce qui semblait avoir le bon accord parmi le public.

Anuj a vu Anupamaa et a pris son sourire pendant qu’il souriait. Il s’est accroché à son sari pallu et ce seul instant a laissé les fans émerveillés. En un rien de temps, les fans de MaAn n’en ont jamais eu assez de la scène et ont inondé les réseaux sociaux de divers messages. Les fans étaient sur un nuage alors qu’Anuj reprenait conscience après l’opération.

Voici comment les fans de #MaAn ont réagi –

Un utilisateur a écrit: “Nous avons eu Ek Duje Ke Vaaste ET Tum Hi Humari Ho Manzil Ek hi episode me!”, tandis qu’un autre a commenté en disant: “Cela fait tellement longtemps qu’elle n’a pas tenu son visage”. aujourd’hui encore, elle a dû d’abord demander l’autorisation du médecin pour retenir son mari, mon cœur est en morceaux ». Les fans sont également choqués de voir Vanraj parfaitement bien avec un pansement sur le front.

Dans le prochain épisode, Anupamaa, Vanraj confrontera Anu à propos de l’horrible accident et pourquoi il a emmené Anuj à la falaise avec lui. Comme Barkha, Adhik et d’autres ont accusé Vanraj d’avoir poussé Anuj de la falaise au moment de la colère. Anu veut également que Vanraj clarifie et raconte la vérité sur l’incident.

Parlant de l’épisode d’Anupamaa, Barkha profite pleinement de la situation d’Anuj et incite Vanraj. Barkha appelle le personnage d’Anu moins devant tout le monde. Que va-t-il se passer ensuite?