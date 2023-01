Anupamaa: Anuj Kapadia décide de se séparer d’Anupamaa alors qu’il lui dit qu’ils ne sont PAS un ajustement parfait, laissant les fans de MAan le cœur brisé

Anuj Kapadia en a marre de traiter avec la famille Shah et finalement, il prend un appel sévère qui laissera les fans de MAan le cœur brisé. Après la disparition de l’énorme drame de Bapuji, Leela affirme qu’Anuj les a insultés et a laissé Bapuji au milieu de la route. Et comme d’habitude, Vanraj vient et comme d’habitude, crée un chahut et blâme joyeusement Anupamaa. Kavya prend fermement position pour Anupamaa et Anuj et s’en prend à Baa pour avoir menti tout le temps. Bapuji fait une entrée dans la maison Kapadia et reproche à Leela d’être si désagréable tout le temps. Il s’excuse auprès d’Anuj et d’Anupamaa et leur dit que c’est bien que les deux familles restent éloignées l’une de l’autre.

Pendant ce temps, dans le prochain épisode, nous verrons Anuj abandonner sa relation avec Anupamaa et lui dire qu’ils ont tous les deux d’énormes attentes l’un envers l’autre et qu’aucun d’eux n’est en mesure de répondre et que ce n’est pas un ajustement parfait. Anuj fait légèrement allusion à une séparation d’Anupamaa qui la laisse choquée au-delà de la limite. Kavya décide également de prendre une décision laissant Vanraj curieux car elle refuse de le révéler mais l’alerte à propos de la même chose.

Bapuji est brisé et le cœur brisé et dit à Leela qu’il souhaite pouvoir mourir après avoir convaincu de dormir dans sa chambre. Cette nouvelle tournure laisse les fans si le spectacle s’ennuie car ils en ont trop marre si ce drame régulier Na date exigeant pour la nouvelle tournure intéressante. On suppose que Choti Anu mourra, et Anuj sera dévastée par sa perte et retournera en Amérique en blâmant et en abandonnant Anupamaa.