Anupamaa : Anuj et Anupamaa deviennent intimes, partagent un baiser passionné ; laisser les fans de MaAn en demander plus

Anupamaa: Enfin, quelque chose de bien se passe dans la vie d’Anuj et Anupamaa chérit les fans de MaAn alors que le couple devient intime Anupamaa prévoit un rendez-vous romantique surprise pour Anuj après tout ce qui s’est passé l’année dernière et elle voulait recommencer et deviner ce qu’elle a même réussi. Vous pouvez voir comment Anupamaa et Anuj sont follement et profondément amoureux l’un de l’autre. Le couple devient intime pour la première fois et partage même un baiser passionné alors qu’ils passent le temps le plus nécessaire l’un avec l’autre. Les fans de MAan ne peuvent pas se remettre de leur romance et ils ont partagé leurs photos et versé des larmes de joie.

Respirant chaque respiration avec toi, À côté de lui, c'est là qu'elle doit être, Une partie de chaque partie de toi, Te sentir me sentir, Ils se fondent dans un tendre baiser, Aucune nuit n'a jamais été une nuit comme celle-ci. ?? .#MaAn #Anupamaa #AnujKapadia ND (@maanxadorable19) 8 janvier 2023

#Anupamaa est si jolie. La piste mène définitivement à un point où #MaAn discuteront intimement de leurs sentiments et réaliseront que leur relation est plus forte qu'ils ne le pensaient. Shah's n Anu a évolué si facilement parce qu'ils sont habitués aux drames tous les jours, mais Anuj n'est-ce pas? #AnujKapadia MA (@Mus1294) 8 janvier 2023

Anuj vient du bureau comme promis et est extrêmement surpris de la préparation d’Anupamaa et ils passent le temps qu’ils voulaient tous les deux. Anupamaa est magnifique dans un sari et est parée comme pas moins qu’une nouvelle mariée laissant Anuj tout abasourdi et comment. Anuj et Anupamaa seront vus relever de nouveaux défis dans le spectacle. Mais tous les fans de MAan sont heureux que les différences entre le couple aient disparu. Mais tout cela n’est qu’une séquence de rêve.