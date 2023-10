Anupamaa : Anuj et Anu se sépareront-ils pour toujours après la mort de Samar ? Le producteur Rajan Shahi révèle

Rupali Ganguly et Gaurav Khanna vedette Anupamaa rend tout le monde émotif avec ses scènes actuelles. La scène de la mort de Samar fait pleurer les fans et Rupali Ganguly, Sagar Parekh ont livré une brillante prestation. C’était navrant de voir la dernière conversation d’Anupamaa et Samar dans la série. Cela a vraiment brisé beaucoup de cœurs et fait pleurer. Cependant, ce qui a attiré l’attention, c’est que Vanraj a blâmé Anuj pour la mort de Samar. C’était décevant de voir Anuj être blâmé et les fans sentent qu’il y aura maintenant une séparation. Les gens ne sont pas contents d’apprendre la séparation d’Anuj et Anupamaa.

Eh bien, maintenant producteur Rajan Shahi a parlé de la mort de Samar et de la piste de séparation Anuj-Anupamaa. S’adressant à IWMBuzz, Rajan Shahi a déclaré que la mort de Samar est essentiellement le coup le plus dur porté à une mère, mais que la tragédie n’a jamais de date ni d’heure.

Il a en outre ajouté qu’Anupamaa ne surmontera jamais cette perte, mais qu’elle apprendra à vivre avec ce fait et à élever la voix contre les assassins de Samar. On lui a ensuite demandé si Anuj et Anupamaa se sépareraient après la mort de Samar.

Rajan Shahi confirme la piste de séparation Anuj et Anupamaa

Rajan Shahi a confirmé qu’il y aurait une séparation. Il a répondu : « Oui, il y aura de la distance. » Eh bien, avec cette confirmation, les fans de #MaAn doivent désormais se préparer pour des scènes encore plus émouvantes et déchirantes.

Récemment, Rupali Ganguly a écrit une note émouvante pour Sagar alias Samar. Elle a partagé des photos de leurs dernières scènes et a épanché tout son cœur.

Elle a écrit : « Anupamaa et son Bakuda Samar… l’un des plus beaux liens mère-fils créés à la télévision… la toute première relation à laquelle je me suis connectée parce que c’était la toute première promo que j’ai tournée. J’ai adoré cette émotion extrêmement détaillée d’une mère avec elle. enfant préféré .. un enfant qui la comprend , l’encourage , lui donne de la force , lui tient la main , la traite comme une reine .. Un fils qui est son monde et pour qui sa mère est son monde Cette émotion a été encore amplifiée lorsque Saagar est arrivée comme ma Samar. »

« Entrer dans la peau d’un personnage bien établi n’est pas une tâche facile, mais les scènes que nous avons tournées ces derniers jours m’ont agréablement surpris par la gamme et les émotions que vous avez affichées en tant que Samar. Une performance extrêmement complexe mais équilibrée dans la scène de la cuisine totalement terrassée. moi », a-t-elle ajouté

Jetez un œil au message de Rupali :

Regard sur les émissions de télévision interdites au Pakistan

Rupali a en outre expliqué à quel point il était épuisant et épuisant pour elle de dire au revoir à Samar. Elle a également remercié Rajan Shahi de lui avoir donné Anupamaa et Samar.