Anupamaa : Anuj donne une réponse sévère à Maya après qu’elle se soit comparée à Anu et soit entrée dans sa chambre

Anuj (Gaurav Khanna) est follement et profondément amoureux d’Anupamaa (Rupali Ganguly) même aujourd’hui, et on dirait qu’il veut désespérément sa femme dans sa vie, mais en raison de sa culpabilité envers Maya, il est incapable d’exprimer ses sentiments ouvertement à son. Dans le dernier épisode, vous voyez comment Anuj revit les meilleurs moments qu’il a eu avec son Anu au mariage de Samar et Dimple, et celle qui est venue gâcher son meilleur moment est Maya (Chhavi Pandey). Elle entre dans sa chambre et a l’audace de lui demander ce qu’Anupamaa a de si spécial qu’elle ne l’ait pas. Les fans de MaAn sont extrêmement en colère contre cette scène particulière de Maya entrant dans sa chambre et veulent qu’Anuj verrouille au moins sa porte pour qu’elle n’envahisse pas son intimité.

Kapadia ji wat tu prendras pour verrouiller ta chambre au moins quand tu seras dans ton BR n peux-tu s’il te plait éloigner chhoti de cette femme psycho?… PS: Elle a l’air parfaite ici ??? .. Elle ne montre que la différence b / w Anu en elle … Bhaak ….#Anupamaa pic.twitter.com/T3NebKJCiM Roz-e ? (@1989_roz) 12 juin 2023

« Anuj aur Anupamaa ab guzre hue kal mein hi saath ho sakte hain » Ça fait mal ?? Mais.. Bien que cela puisse sembler la fin de la route, j’espère que cela signifie également le début d’un autre beau voyage… ensemble Anuj..la prochaine fois, choisissez Starbucks, d’accord ? #Anupamaa #AnujKapadia #MaAn pic.twitter.com/d569oDfLZw Ekta (@ektajesswani) 12 juin 2023