Anupamaa : Alpana Buch alias Baa s’ouvre sur la pression du maintien des TRP ; dit: “Ce n’est pas seulement pour les acteurs…”

Anupamaa est l’une des émissions de télévision les plus populaires qui a réussi à attirer l’attention avec son scénario et son intrigue parfaits. Les créateurs ne ménagent aucun effort pour rendre leur spectacle intéressant. L’intrigue actuelle d’Anupamaa a gardé le public accroché aux écrans. L’émission s’est constamment classée au sommet des palmarès TRP et a créé une place spéciale dans le cœur du public.

L’actrice d’Anupamaa Alpana Buch alias Baa a acquis une immense popularité avec son rôle de Leela Shah. Le public adore sa performance exceptionnelle en tant que Leela. Dans une interview avec Tellychakkar, Alpana a parlé de son personnage et a même révélé pourquoi certains groupes d’âge se rapportent à son personnage. Alpana a déclaré qu’elle avait de la chance d’avoir pu expérimenter et grandir avec autant de relations. Elle a même dit que plusieurs personnes l’appelaient «Baa» car un large public la connaissait par son nom de personnage. Elle a dit que les gens se connectent avec le personnage et ont le même état d’esprit que Leela. Alpana a ajouté en disant que la génération actuelle se sent irritée par elle, mais elle est heureuse d’avoir eu l’occasion d’explorer toutes les nuances.

Pendant ce temps, elle a également parlé de la pression à laquelle ils sont confrontés en tant qu'équipe pour maintenir les TRP les plus élevés. Elle a dit qu'en tant qu'acteur et en tant qu'équipe, ils souhaitaient toujours garder les TRP les plus élevés. Elle a même dit que la pression n'est pas seulement pour les acteurs mais pour tous ceux qui font partie du spectacle Anupamaa. Elle a dit que le public peut voir le travail d'équipe et qu'il n'a rien lâché, que ce soit l'écriture ou la performance.

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Vanraj avertit Anupamaa de tenir sa famille à l’écart du combat de Dimple. Il exige même que Pakhi vienne à la maison du Shah et reste avec lui. Anupamaa avec Kavya, Kinjal, Barkha, Samar et d’autres commence son combat contre les hommes de main qui ont exploité Dimple. Que va-t-il se passer ensuite? Anupamaa pourra-t-elle rendre justice à Dimple et punir les crétins ?