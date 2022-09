Anupamaa est l’une des émissions de télévision les plus populaires qui a réussi à attirer l’attention du public avec son scénario et son intrigue simples. Le drame familial de Rupali Ganguly et Gaurav Khanna fait constamment la une des journaux pour toutes les raisons. L’émission refuse de quitter la première place des classements TRP et les créateurs ne ménagent aucun effort pour rendre Anupamaa intéressant pour leurs téléspectateurs. Il y a quelques semaines, Paras Kalnawat qui a essayé le rôle de Samar dans Anupamaa a dû dire adieu au spectacle en raison de ses engagements. Outre Paras, Alma Hussein qui jouait le personnage de Sara a quitté la série dramatique.

Eh bien, le scénario actuel d’Anupamaa est basé sur la santé d’Anuj, la liaison extraconjugale de Toshu et bien plus encore. Les téléspectateurs ont constaté qu’Alma avait moins de temps d’écran que les autres. Ils voulaient la voir davantage. Apparemment, tout le monde savait qu’Alma avait décidé de quitter la série. Dans une interview avec Tellychakkar, Alma a parlé de tout son cœur de son lien avec Paras. Elle a dit que c’était merveilleux de travailler avec lui et qu’il est une perle rare. Elle a même révélé que Paras était son premier ami qu’elle s’était fait sur le plateau et les deux sont toujours en contact. Alma a même dit que Paras la tenait au courant de ses répétitions de danse dans la saison 10 de Jhalak Dikhhla Jaa. De plus, Alma a même dit qu’elle n’avait pris aucune pause dans son travail et cherchait différentes choses.