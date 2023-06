Anupamaa alias Rupali Ganguly révèle comment son mari a brisé les stéréotypes de genre

Rupali Ganguly a fait un retour en force avec sa performance dans l’émission Anupamaa. L’intrigue tourne autour d’une femme au foyer, qui décide de vivre sa vie selon ses propres conditions lorsque sa famille la prend pour acquise. Contrairement à son personnage dans la série, Rupali dans la vraie vie est heureusement mariée à son mari aimant et solidaire, Ashwin K Verma. Le couple a également la chance d’avoir un fils, Rudransh.

Rupali Ganguly s’exprime sur sa « culpabilité »

Dans une interview avec Hindustan Times, Rupali a raconté comment chaque jour elle se rend au travail avec la « culpabilité » d’avoir laissé son fils à la maison. Elle a déploré de ne pas pouvoir passer du temps de qualité avec Rudransh. Mais en même temps, l’actrice a déclaré qu’elle se sentait « bénie » d’avoir un mari qui la soutient et qui reste à la maison avec son enfant.

S’exprimant avec fierté sur la façon dont Ashwin a réussi à briser l’état d’esprit patriarcal stéréotypé, Rupali a déclaré : « Il a prouvé que ce n’est pas toujours le mari qui doit sortir, travailler et courir après ses rêves. »

Rupali Ganguly fait l’éloge de son mari

Rupali a ajouté que la société est toujours occupée par la notion préconçue d’un mari qui va travailler et gagner de l’argent tandis que la femme agit comme un catalyseur pour réaliser les rêves de son mari en restant à la maison.

« Il (Ashwin) a brisé cet état d’esprit typique malgré son succès. Il a choisi d’être à la maison et de s’occuper de notre enfant », a révélé Rupali. La renommée d’Anupamaa a conclu que son mari respecte son talent et son amour pour le théâtre. Il exhorte même Rupali à le présenter au monde. Rupali a également exprimé sa gratitude envers son mari « rock star » pour l’avoir encouragée à retourner au travail alors que leur fils n’avait que 6,5 ans. « Sans lui, je ne suis rien », a-t-elle déclaré.

Rupali Ganguly a exprimé sa gratitude pour Anupamaa

Rupali Ganguly a lié le savoir avec Ashwin le 6 février 2013. Le couple a accueilli leur fils Rudransh le 25 août 2015. Après avoir donné naissance à son fils, Rupali a pris un congé sabbatique d’agir, pour revenir plus fort sur le petit écran avec Anupamaa . Dans l’interview de HT, Rupali a exprimé sa gratitude envers le Tout-Puissant, le réalisateur d’Anupamaa, Rajan Shahi, et Star Plus pour lui avoir permis de faire un retour à la télévision à un stade beaucoup plus tardif de sa vie.