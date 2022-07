Anupamaa alias Rupali Ganguly appelle la rencontre de Ranbir Kapoor un rêve devenu réalité : “JE L’AIME”

Après avoir acquis une immense popularité sur Anupamaa, Rupali Ganguly a récemment eu la chance de rencontrer sa star préférée de Bollywood, Ranbir Kapoor, et elle en a profité au maximum. Qu’il s’agisse de serrer Ranbir dans ses bras ou de lui donner quelques conseils sur la paternité, Rupali a réalisé son rêve d’être avec l’acteur de Brahmastra. Elle a écrit une note sincère pour crier à Ranbir et lui exprimer son amour.

Partageant des moments mémorables de sa rencontre avec Ranbir, Rupali a écrit: “JE L’AIME Un acteur par excellence ?? Une superstar extrêmement humble et terre-à-terre? Un talent sans précédent Mon acteur préféré absolu.”

Elle a également remercié le producteur Rajan Shahi, la chaîne pour lui avoir donné la plateforme où son rêve de rencontrer Ranbir est devenu réalité. “Anupamaa ki wajah se dheere dheere karke ek ek sapna Poora ho raha hai. Merci de m’avoir fait réaliser mes rêves. C’est une expérience que je chérirai toute ma vie. Un épisode entier avec lui et une bobine aussi”, a-t-elle ajouté. .

Dans la vidéo, on peut voir que Ranbir dit à Anupamaa,”Uniya ke best pita banne ke liye aap mujhe kuch madad denge, meri help karenge ki mein kya kar sakta hun (Pour devenir le meilleur papa du monde, pouvez-vous me donner quelques conseils) ?” Rupali lui apprend alors comment tenir un bébé dans ses bras avec une poupée accessoire et plus tard Ranbir s’adresse à la poupée comme son beti et dit “Ale le meri beti (Ma fille)”. Cette vidéo est rapidement devenue virale sur Internet.

Rupali a géré simultanément le tournage de la série télévisée Anupamaa et de la série Web préquelle Anupama – Namaste America. Elle a dit que c’était un peu difficile pour elle de continuer à jongler entre les tournages de deux émissions. “Surtout pour moi en tant qu’acteur, c’était difficile à gérer entre les deux transitions de look. Dans la série télévisée, j’ai 45 ans et dans la websérie j’en ai 27 mais ils ont assuré une transition en douceur”, avait-elle déclaré plus tôt.