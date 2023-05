Anupamaa alias Rupali Ganguly a les larmes aux yeux alors qu’elle atteint les derniers rites de Nitesh Pandey [Watch video]

La mort soudaine de Nitesh Pandey, renommée d’Anupamaa, a laissé beaucoup de gens sous le choc. L’acteur aurait subi une crise cardiaque et aurait été déclaré mort. Toute l’industrie de la télévision pleure cette mort et a tendu la main pour rendre sa dernière visite à ses funérailles. Rupali Ganguly, alias Anupamaa, a lui aussi atteint les derniers sacrements de l’acteur et a eu les larmes aux yeux. Alors qu’elle essayait de cacher ses larmes, elle s’est fait cliquer par les paparazzi qui étaient présents là-bas.

Regardez la vidéo de Rupali Ganguly cachant ses larmes alors qu’elle assiste aux funérailles de Nitesh Pandey.

Rupali Ganguly est descendue de la voiture et s’est dirigée pour présenter ses condoléances à la famille de Nitesh. En effet, c’est déchirant de quitter l’acteur à un si jeune âge ; il était un charmeur à Anupamaa et les fans voulaient le voir davantage. Mais le destin avait d’autres plans pour Neeraj. En partant, elle est ressortie en pleurant, et les fans ont été extrêmement navrés de voir ce visuel et ont rappelé les bons moments des acteurs lors de leur émission, Anupamaa. Nitesh Pandey, tu vas beaucoup nous manquer.

Nitesh Pandey a largement travaillé dans des émissions de télévision et des films, et l’une de ses publicités avec Sarabhai Vs. La renommée de Sarabhai, Sahil, est en train de devenir virale car les fans sont impressionnés par lui dans cette approbation, et il a été reconnu en grande partie à cause de cela. Toute l’industrie de la télévision a pleuré sa disparition prématurée et exprimé son chagrin, y compris Rupali Ganguly, qui a même fait connaître sa présence aux funérailles de l’acteur.