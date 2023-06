Anupamaa ALERTE SPOILER : Le BP de Malti Devi monte en flèche grâce à Maya Drama ; Le rêve américain d’Anupamaa de s’effondrer ?

Anupama Alerte spoiler à venir : l’émission télévisée Anupamaa de Rajan Shahi a attiré l’attention de tous depuis le premier jour. L’émission titrée par Rupali Ganguly est en tête de liste du TRP. Dans l’épisode d’Anupamaa d’aujourd’hui, nous verrons qu’une fois de plus, il y aura des discussions sur les membres de la famille vivant leurs vies séparées. Toshu abordera le sujet et dira qu’il ne veut pas que sa fille grandisse dans une maison où Dimpy crée des drames tous les jours. Anupamaa le lui rendra et dira qu’il a également fait des cascades ennuyeuses dans le passé. Vanraj, qui a changé à 360 degrés, aidera Kinjal dans son travail de bureau tout en gérant Pari. Elle le choquera en lui disant qu’elle veut lui parler avec Baa ensemble. Kinjal trouvera-t-elle enfin le courage de partager sa décision de divorcer de Toshu avec sa famille ?

En savoir plus sur le prochain rebondissement d’Anupamaa

Plus tard, nous voyons Malti Devi se fâcher avec le drame maya qui a eu lieu. Elle se confie à Nakul et déclare qu’elle est stressée de savoir si Anupamaa sera capable de gérer son Gurukul en Amérique ou non. Nakul trouve cela comme une opportunité de faire basculer la décision de Malti Devi à sa manière. Il la convaincra d’organiser une compétition entre lui et Anupamaa. Comme cela se produira, il exécutera son plan diabolique et blessera Anupamaa. Malti Devi deviendra méfiant et demandera des images de vidéosurveillance pour trouver le coupable. Il y a eu suffisamment de drames dans le Gurukul depuis l’arrivée d’Anupamaa. Malti Devi reviendra-t-elle sur sa décision et coupera-t-elle les ailes d’Anupamaa ? Le rêve d’Anupamaa d’aller en Amérique va-t-il s’effondrer ? Nous devrons attendre et voir.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, nous verrons Anuj tomber sur Anupamaa. Comme Anu criera de douleur, il la prendra dans ses bras et la déposera chez elle. Quelle sera la réaction de Maya à cela ? Nous parions qu’il y a beaucoup de drames à venir dans les prochains épisodes d’Anupamaa qui mettent en vedette Gaurav Khanna, Sudhanshu Pandey, Chhavi Pandey, Madalsa Sharma et plus en dehors de Rupali Ganguly.