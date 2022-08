Anupamaa ALERTE SPOILER : Anuj a besoin d’une opération au cerveau ; Adhik a un plan méchant prêt; Vanraj fait des aveux CHOQUANTS

Anupama a régné sur les charts TRP et comment. Depuis longtemps déjà, l’émission de Rajan Shahi titrée par Rupali Ganguly a gardé le public accroché aux écrans de télévision. Anupamaa, Vanraj et Anuj Kapadia – l’histoire autour de son trio a gardé tout le monde intéressé par le spectacle. Le dernier morceau parle d’Anuj et Vanraj à l’hôpital après leur chute d’une falaise. Après un combat, Anuj et Vanraj subissent une chute majeure et sont tous deux gravement blessés. Mais c’est Anuj qui semble être dans un état critique. Dans le prochain épisode, nous verrons Anupamaa être toute émotive car elle doit prendre une décision majeure.

Anuj Kapadia va subir une opération au cerveau ?

Dans le prochain épisode, nous verrons qu’Anupamaa est en larmes alors que les médecins l’informent de l’opération au cerveau qu’Anuj doit subir. Apparemment, il a des caillots sanguins dans son cerveau et il a besoin d’une intervention chirurgicale. C’est une décision difficile à prendre pour Rupali Ganguly alias Anupamaa car il s’agit d’une opération complexe. D’un autre côté, Vanraj prend conscience. Kavya est témoin de mouvements et Vanraj reprend conscience alors qu’il est entouré des membres de sa famille. Il fait alors une confession choquante. Vanraj révélera que c’est lui qui a poussé Anuj de la falaise. Baa demandera alors à Anupamaa de ne pas envoyer Vanraj en prison pour ses actes.

Le plan machiavélique d’Adhik

Alors que de nombreux drames se dérouleront à l’hôpital, Adhik et Ankush mettront leur plan diabolique à exécution. Ils souhaitent reprendre tous les rouages ​​de l’entreprise et de l’empire d’Anuj Kapadia. Adhik dit à Ankush qu’étant donné qu’Anuj ne se remettra pas bientôt de l’accident, ils devraient commencer à exécuter leur plan de reprise de l’entreprise. Mais apparemment, Anupamaa surprend toute leur conversation.