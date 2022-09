Anupamaa : Aashish Mehrotra, alias Toshu, RÉAGIT lorsqu’il se fait troller pour avoir trompé sa femme à l’écran ; dit “Le public a pleinement le droit de…”

L’acteur Aashish Mehrotra qui essaie le rôle de Paritosh (Toshu) dans l’émission Anupamaa est constamment harcelé pour sa liaison extra-conjugale et trompe sa femme Kinjal à l’écran. Parlant de l’épisode actuel d’Anupamaa, Toshu considère que son aventure est normale et n’accepte pas son erreur. Il dit plutôt à sa mère Anupamaa que c’est le besoin de l’homme. Il continue de justifier son acte et dit que sa femme Kinjal était enceinte et qu’il avait ses propres besoins physiques. La piste actuelle semble avoir bouleversé les internautes et ils ont traîné Aashish.

Alors que certains fans apprécient la performance d’Aahish dans la série et sont complètement impressionnés par lui. Habituellement, tout en jouant de tels rôles, les acteurs deviennent un peu sceptiques lorsqu’ils pensent au type de commentaires qu’ils recevraient de leurs fans. Bien qu’Aashish soit satisfait de la réponse qu’il reçoit sur les réseaux sociaux, il a également mentionné qu’en tant qu’artiste, il remplissait ses fonctions.

Aashish s’est récemment rendu sur son Instagram et a tenu une courte session de questions-réponses avec sa famille. On lui a demandé de tirer l’acte sans crainte de jugement, ce à quoi Aashish a dit qu’il ne réfléchissait pas beaucoup et aimait se concentrer sur la livraison de ce que l’on attend de son personnage. Un autre utilisateur lui avait demandé s’il recevait des critiques pour son rôle dans l’émission. Aashish a déclaré: “En tant que public, vous avez pleinement le droit d’apprécier ou d’abuser de mon travail en tant qu’interprète et en tant qu’interprète, il est de mon devoir de divertir et de transmettre le bon message”. Anupamaa a été très populaire parmi les masses et a été tendance sur Entertainment News.

Aashish a même révélé cela lorsqu’il a appris l’arrivée de la piste dans la série et a déclaré qu’il pleurait sur les plateaux. Aashish a expliqué comment sa co-star Rupali Ganguly l’avait aidé et lui avait dit de posséder le personnage. Il a même révélé qu’il ne pouvait pas dormir.