Anupamaa À VENIR: Malti Devi se moque d’Anu; La détérioration de la santé de Chhoti Anu laisse Anuj dans le pétrin [WATCH PROMO]

Anupama Twist à venir : les fans de l’émission télévisée Anupamaa en tête d’affiche Rupali Ganguly attendent désespérément le moment où elle se rendra en Amérique pour réaliser ses rêves. Elle nourrit ce rêve depuis longtemps et Anupamaa veut vraiment y aller. Cependant, avec elle, ce n’est jamais aussi facile. Sa vie a toujours été pleine de drames grâce aux Shahs et aux Kapadias. Actuellement, l’histoire raconte que Chhoti Anu souffre d’un traumatisme suite au décès de sa mère biologique Maya. Anupamaa se sent coupable et se demande comment Chhoti Anu s’en sortira sans la présence d’une mère dans sa vie. Voici ce qui va se passer ensuite.

Les prochains rebondissements d’Anupamaa

Dans un épisode récent, nous voyons qu’Anupamaa atteint la maison de Kapadia pour savoir que Chhoti Anu ne va pas bien. Elle aide ensuite Chhoti à se calmer et à dormir. Anuj Kapadia se sent mal. Il coupe ensuite les appels de Malti Devi afin de ne pas déranger Chhoti. Puis Anupamaa retourne faire ses valises. Dans le prochain épisode, nous verrons qu’Anupamaa est dans le Gurukul avec Malti Devi et Nakuul. Malti Devi se moque indirectement d’Anupamaa et dit que chaque fois que quelqu’un va voler, la gravité tire la personne vers le bas. Nakuul rappelle alors à Anupamaa qu’il ne reste que sept heures pour le vol. Anupamaa est à nouveau dans deux esprits. Bientôt, nous voyons la santé de Chhoti Anu se détériorer. Pakhi suggère à Anuj d’appeler Anupamaa mais il est dans le pétrin. Au départ, il a entendu le message de Malti Devi sur le téléphone d’Anu. Elle a dit qu’elle n’écouterait aucune des excuses. Alors maintenant, Anuj est dans une solution pour appeler Rupali Ganguly alias Anupamaa ou non.

Découvrez la promo Anupamaa ci-dessous:

Eh bien, dans une précédente promo partagée, on voit Anupamaa être à l’aéroport tout prêt à prendre l’avion. A la maison, elle manque à Anuj Kapadia et on voit Chhoti Anu lui demander de l’arrêter. Il essaie de l’appeler mais elle n’est pas disponible. Cela signifie-t-il qu’elle a pris l’avion et qu’elle est prête à avoir une nouvelle vie en Amérique. Tout cela est une grande question à partir de maintenant! Il est possible qu’Anupamaa choisisse la famille plutôt que ses rêves.