Anupamaa sera Anupamaa, et c’est pourquoi elle est Anupamaa. Dans le dernier épisode, on a vu Anupamaa, alias Rupali Ganguly, visiter les hôpitaux après l’admission de Vanraj Shah, et elle est allée consoler Baapuji et Baa, complètement ébranlés par cet incident. L’attitude indifférente d’Anupamaa envers Shahs, Anuj et Choti Anu irrite les internautes. Vanraj a subi une crise cardiaque et Anupamaa reçoit un appel de la famille Shah, et elle tend la main pour prendre soin de Baa et Bapuji.

Anupama est massivement critiquée pour être allée à l’hôpital après que Vanraj ait subi une crise cardiaque et lui rappelle comment elle a été traitée par les Shahs.

Regarde qui est la ??? Je veux dire sérieusement juste un appel téléphonique et elle a couru même après le monologue de ZARA BHI FARAK NAHI PADTA ? mais ne peut pas aller la rencontrer » Bebli et Sabse zyada pyar karti hoon Anuj » Le service d’humanité n’est ouvert que pour ses agresseurs, pas pour la dernière priorité ?#Anupamaa pic.twitter.com/mohvSFlzST Damayanti(DDS)// Compte fan (@DDSMySoul) 10 mai 2023

Anupma veut clore le chapitre d’Anuj alors qu’il lui a donné tant de bonheur, de soutien et de respect en 10 mois de mariage. Elle a appelé Anuj comme « pathar ». Mais #Anupamaa ji à monsieur shah après avoir triché, oppression, abus, honte de caractère : https://t.co/YwZHcSMtSe pic.twitter.com/stoy4ATThU Timide ~ (@Gorgeouszz_) 9 mai 2023

– #Anupamaaconvo avec P L’ek tarafa pyaar était elle-même. Au premier coup d’œil, il semble qu’elle dise, rn, elle aime Anuj et il ne l’aime pas en retour. Mais je sens, sur la base de la façon fatiguée dont elle a parlé, que cela peut remonter plus loin. Peut-être aussi loin que son anniversaire 1/13 pic.twitter.com/RIrb2DPsLw ?? . (@Sue_Centric) 10 mai 2023

Mon point de vue : elle a constamment jeté des boules courbes dans leur mariage, et il s’est tenu tranquillement à tout prendre jusqu’au jour où elle a laissé partir leur fille de manière inattendue, il n’a pas pu le supporter. Même alors, il se sentait coupable alors que la faute était également la sienne. Malheureusement, aucune prise de conscience de sa part #Anupamaa pic.twitter.com/11f2TGwVT9 MA (@Mus1294) 10 mai 2023

Les internautes claquent fortement Anupamaa et lui rappellent qu’elle n’a qu’un long bhashan parce qu’elle se soucie de tout et de rien et ne se concentrera que sur sa vie et ce qui s’est passé maintenant, alors que pourquoi n’a-t-elle pas fait un effort pour rencontrer Anuj et Choti Anu, qui l’a couverte de tant d’amour et de respect, alors tu es d’accord aussi ? Pourquoi Anupamaa est-il si attentionné envers Shahs même après avoir rompu tous les liens avec la famille ?