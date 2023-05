Anupamaa 13 mai rebondissement à venir: les fans sont convaincus que Malti Devi alias Guru Maa est la mère biologique d’Anuj Kapadia après avoir vu la connexion avec le mouchoir

Anupamaa: Depuis que Malti Devi a fait une entrée dans la série, il y a beaucoup de spéculations sur le fait qu’elle soit la mère d’Anuj Kapadia, car il y a un lien fort entre elle étant une danseuse et Anuj avait présenté le ghungroo à Anupamaa sur son première réunion et a dit que c’était sa mère qui lui avait donné naissance, et maintenant une connexion que les fans ont découverte en regardant l’émission et qui confirme presque que Guru Maa Malti Devi est la mère biologique d’Anuj, excité Anu rencontre Malti Devi dans son Gurukul et elle lui donne le cadeau qui est un mouchoir de travail manuel qu’elle refuse d’accepter et on la voit utiliser le mouchoir de travail manuel et les fans relient les points de la même chose quand Anuj a également l’habitude d’utiliser des mouchoirs de travail manuel.

Anupama donne-t-il des conférences sur la relation maa avec Malti Devi ? Je n’ai pas regardé l’épisode, donc je demande.#Anupamaa https://t.co/H9Bj31a1kX Tannu (@abner_678) 13 mai 2023

Rappelez-vous, une fois Anuj a dit qu’il savait broder sur un mouchoir. Alors, et si #AnujKapadia est connecté avec Gmaa ?#Anupamaa pic.twitter.com/gtmS6l7S9K Soyez positif (@vibha510) 13 mai 2023

Si les fabricants pensent que les gurumaa font de l’anuj maa, j’ai peur maintenant… anu se rangera du côté de gurumaa car elle a maa en son nom et maa galat nahi hoti… ?? Le traumatisme d’Anuj et sa douleur d’être abandonné seront à nouveau mis à l’écart ??#AnujKapadia #Anupamaa Pensées_slp (@pensées_slp) 13 mai 2023

Eh bien, cela peut être une simple coïncidence, mais les fans attendent avec impatience de voir s’il existe un lien fort entre Anuj et Guru Maa. Alors qu’Anupamaa a accepté de s’envoler pour l’Amérique dans le Gurukul de Guti Maa et d’y vivre pendant trois longues années, et d’autre part, nous voyons Anuj envoyer un message à Samar qu’il assistera à son mariage avec celui de Dimple, Abu cette fois encore ne pourra-t-il pas aller en Amérique, ou est-ce que les créateurs vont planifier un saut et faire rencontrer MAan parce que c’est définitivement le plus attendu ?