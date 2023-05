Anupamaa 12th May rebondissement à venir : le rêve d’Anu d’aller en Amérique devient réalité ; sera-t-elle capable de briser toutes les chaînes cette fois ?

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa: Le dernier morceau d’Anupamaa sera très intéressant à regarder en tant que Vanraj (Sudhanshu Pandey) a une conversation cœur à cœur avec Anupamaa (Rupali Ganguly). Il dit que si quelque chose lui arrive, elle prendra soin de son baa et de son babuji. Plus tard, Kinjal (Nidhi Shah) vient annoncer à tout le monde qu’elle va faire admettre Anupamaa chez Malti Deviji (Chez Apara Mehta) Académie Gurukul. Après un long moment, les téléspectateurs peuvent voir tant de bonheur sur le visage d’Anupamaa. Tout le monde soutient Anupamaa parce qu’elle doit le faire et commencer sa vie. Plus tard, nous pouvons voir qu’Anupamaa est tellement excitée de rencontrer son gourou Maa, son inspiration.

Le rêve d’Anu d’aller en Amérique devient réalité

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, nous pouvons enfin voir Anupamaa rencontrer son mentor, Malti Devi Ji, qui l’a sélectionnée, et le rebondissement majeur est que lorsque Malti Devi Ji (Apara Mehta) dit à Anupamaa (Rupali Ganguly) qu’elle doit signer le contrat de trois ans qui s’est déroulé en Amérique, attendons de voir quelle tournure intéressante Anupamaa va décider cette fois. Cette fois, Anupamaa doit choisir entre sa soi-disant famille et son rêve. Eh bien, cette fois, les téléspectateurs sont sûrs qu’Anupamaa choisira son rêve et la fera voler haut. De l’autre côté, Anuj (Gaurav Khanna) a appelé Samar (Sagar Parekh) et l’a informé qu’il viendrait à son mariage avec Maaya (Chhavi Pandey) et Choti (Asmi Deo). Voyons le rebondissement à venir quand enfin, les téléspectateurs verront quel est le secret de la compulsion de Maaya et comment elle y piège Anuj.

Tournure à venir d’Anupamaa

Dans le futur, la piste d’Anupamaa sera très intéressante à regarder car, finalement, Anupamaa va tout quitter et aller de l’avant avec son rêve. Nous voyons Anupamaa partir en Amérique avec Malti Devi Ji et Bhairvi parce qu’Anupamaa promet au père de Bhairvi qu’elle prendra soin d’elle. L’émission Anupamaa reçoit un immense amour des téléspectateurs, mais les fans sont vraiment contrariés par Anuj Kapadia car ils ne croient pas que la séparation de MaAn puisse jamais se produire dans l’émission. Mais maintenant, les téléspectateurs veulent seulement voir qu’Anupamaa peut réaliser son rêve.