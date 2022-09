No. mondial junior nouvellement couronné. 1 Anupama Upadhyaya et Odisha Open Super 100 champion Unnati Hooda dirigera le défi de l’Inde aux Championnats du monde juniors de badminton BWF qui se tiendront à Santander, en Espagne, du 17 au 30 octobre.

L’équipe indienne pour le prestigieux tournoi, qui se tiendra après une interruption de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19, a été choisie après un processus de sélection approfondi qui comprenait deux tournois All India Ranking et un essai de sélection à Raipur.

Unnati avait dominé les essais en simple filles avec S Rakshita Sree et Anupama terminant respectivement deuxième et troisième.

En forme, Bharat Raghav, qui a remporté les titres de classement All Indian à Goa et Panchkula et l’ancien n ° 1 mondial junior Sankar Muthusamy, sera le meilleur pari de l’Inde dans la catégorie des simples masculins avec Ayush Shetty complétant la formation.

L’Inde a jusqu’à présent remporté une médaille d’or, trois d’argent et cinq de bronze dans la compétition, le médaillé d’or en titre des Jeux du Commonwealth Lakshya Sen étant le dernier Indien à monter sur le podium en remportant une médaille de bronze en 2018.

“Les championnats du monde juniors ont lieu après un long intervalle et avec l’émergence de nouveaux joueurs, l’équipe a été sélectionnée après de nombreux essais de sélection”, a déclaré le secrétaire de la Badminton Association of India (BAI), Sanjay Mishra.

“Nous sommes convaincus que nous nous battrons pour les médailles dans les championnats par équipes mixtes et aussi dans les épreuves individuelles”, a-t-il ajouté.

L’événement commencera par l’épreuve par équipes mixtes.

L’Inde alignera également deux paires chacune dans les épreuves de double masculin et féminin et de double mixte.

La nouvelle combinaison d’Arsh Mohammad et d’Abhinav Thakur avec Nicholas Nathan Raj et Tushar Suveer assumera la responsabilité du double masculin.

En double féminin, les vainqueurs du classement All India à Goa – Ishrani Baruah et Devika Sihag – seront rejoints par Shreya Balaji et Srinidhi N du Tamil Nadu, qui ont récemment aidé leur État à remporter le titre par équipe mixte U19 de la zone sud.

Équipe d’Inde :

Simples garçons : Bharat Raghav, Sankar Muthusamy S, Ayush Shetty.

Simples filles : Unnati Hooda, Rakshitha Sree S, Anupama Upadhyaya.

Doubles garçons : Arsh Mohammad/Abhinav Thakur, Nicholas Nathan Raj/Tushar Suveer.

Double filles : Isharani Baruah/Devika Sihag, Shreya Balaji/Srinidhi N.

Doubles mixtes : Samarveer/Radhika Sharma, Vighnesh Thathineni/Sri Sai Sravya Lakkamraju.

