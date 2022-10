Anupama Upadhyay et Unnati Hooda se qualifient pour les 16es de finale du simple féminin

Les navettes indiennes Anupama Upadhyay et Unnati Hooda se sont qualifiées pour les 16es de finale du simple féminin aux Championnats du monde juniors de badminton 2022 après avoir enregistré des victoires acharnées ici mardi.

Anupama, n ° 3 mondiale du classement junior de badminton et tête de série des championnats juniors, a battu la Singapourienne Yi Ting Elsa Lai 19-21, 21-10, 21-9 lors de son affrontement en huitièmes de finale.

A LIRE AUSSI : PV Sindhu de retour dans le Top 5, HS Prannoy passe à la 12e place du dernier classement BWF

D’autre part, la n ° 5 mondiale junior et également la cinquième tête de série, Unnati, a éliminé Ranithma Liyanage du Sri Lanka 21-11, 19-21, 21-7. Anupama et Unnati avaient reçu des laissez-passer au premier tour.

Rakshita Sree Ramraj a également réussi avec une victoire de 21-16, 21-12 contre la 16e tête de série Lucie Krulov� de la République tchèque. S. Sankar Muthusamy Subramanian, le joueur indien le mieux classé en simple masculin au n ° 4 mondial, a également démarré sa campagne avec une victoire après avoir battu le navetteur singapourien Remus NG en 64e de finale.

Cependant, Bharat Raghav a subi une défaite 14-21, 15-21 contre la tête de série française Alex Lanier lors de son match de deuxième tour. Ayush Shetty a également tiré sa révérence après avoir perdu contre Lau Jun Hui Marcus de Singapour 22-20, 15-21, 18-21.

Pendant ce temps, la paire de double mixte de Samarveer et Radhika Sharma, a poursuivi sa forme impressionnante des Championnats du monde juniors par équipes mixtes BWF 2022 plus tôt ce mois-ci. La paire indienne a remporté une victoire surprise de 18-21, 21-19, 21-17 contre la paire allemande Jonathan Dresp et Anna Mejikovskiy, les 10e têtes de série de la compétition.

Shreya Balaji et Srinidhi Narayanan étaient les seules autres équipes indiennes de double à se qualifier ce jour-là en battant Amber Boonen et Tammi Van Wonterghem 21-13, 21-8.

Isharani Baruah et Devika Sihag se sont retirés du double féminin tandis que les doubles masculins d’Arsh Mohammad et Abhinav Thakur, ainsi que Nicholas Raj et Tushar Suveer se sont également retirés.

Notamment, l’ancienne n ° 1 mondiale Saina Nehwal est la seule Indienne à avoir remporté la couronne du championnat du monde junior à ce jour, tandis que l’étoile montante Lakshya Sen a été la dernière médaillée indienne à l’événement avec une médaille de bronze en 2018.

Les Championnats du monde juniors BWF n’ont pas eu lieu en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Les championnats juniors se terminent le 30 octobre.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici