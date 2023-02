Anupam Mittal réagit aux bébés avatars de requins générés par l’IA

Le succès de Shark Tank India a encouragé les téléspectateurs à utiliser leurs idées créatives et entrepreneuriales pour développer de nouveaux produits. Les requins investisseurs profitent également de toute l’attention et du soutien des fans qu’ils reçoivent grâce à l’émission. Maintenant, un fan de l’émission a partagé une multitude de photos générées par l’IA montrant à quoi ressembleraient ces requins en tant que petits enfants. Et bien que les créateurs aient peut-être retiré le co-fondateur de Bharat Pe de la série, ce fan ne l’a pas oublié. Les photos des bébés avatars des requins ont été publiées sur Instagram par un artiste numérique du nom de Shahid. Le message comprenait des photos d’Ashneer Grover, Anupam Mittal, Peyush Bansal, Aman Gupta, Namita Thapar, Ghazal Alagh, Vineeta Singh et Amit Jain.

« Bébés avatars des saisons 1 et 2 des requins de Shark Tank India. Quel est votre requin préféré ?

L’essence d’un enfant est parfaitement encapsulée par l’artiste dans les images avec les requins arborant des sourires éclatants. Il a également soigneusement conservé leurs expressions faciales et leur apparence. Les utilisateurs des médias sociaux ont été étonnés par les portraits, tandis que quelques-uns ont également souligné des défauts et soulevé quelques questions sur les images.

Les photos ont également trouvé leur chemin vers d’autres plateformes de médias sociaux.

Le requin Anupam Mittal, en voyant les images, a semblé en être déçu. Il a publié un tweet avec un emoji au visage en colère qui disait : « Ye kya bana diya bhai. Kyun sata rahe ho ? (qu’as-tu fait, pourquoi nous déranges-tu ?).

vous kya bana diya bhai. kyun sata rahe ho 😡— Anupam Mittal (@AnupamMittal) 3 février 2023

Un utilisateur a commenté: “Frère, pourquoi Anupam a-t-il 6 doigts.” Un autre utilisateur a écrit: “Baby Namita ji a mon cœur.” Un utilisateur commente également: “Ashneer ressemble à Parle-G baby.”

Plusieurs autres utilisateurs ont laissé des commentaires qui étaient des dialogues célèbres des requins mais comme la façon dont un enfant les dirait.

La deuxième saison de Shark Tank India a débuté le 2 janvier. Depuis lors, une variété de présentations d’entrepreneurs en herbe ont été faites dans toutes les catégories, y compris les aliments, les vêtements, les accessoires, les dispositifs utilitaires et de sécurité, et bien plus encore. Avec l’abandon d’Ashneer Grover, le co-fondateur de CarDekho, Amit Jain, a été désigné comme le nouveau requin de la saison.

