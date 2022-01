Anupam Mittal de Shark Tank reçoit une dose hilarante de sa propre médecine de Comic Biswa

Shark Tank India devient un véritable engouement pour le public. Alors que les gens l’aiment pour toutes les bonnes raisons, les créateurs de contenu et les influenceurs en extraient du contenu. Les créateurs numériques populaires imitent les requins et nous font rire aux éclats. Namita Thappar est la favorite actuelle des créatrices numériques féminines car beaucoup font son mimétisme. De Kusha Kapila, Mallika Dua à Urooj Ashfaq, les créatrices réalisent des vidéos imitant Namita à leur manière.

Comme beaucoup le font derrière le dos des requins, Biswa Kalyan Rath l’a poussé à un autre niveau en imitant Anupam Mittal, PDG de Shaadi.com dans sa dernière vidéo. Biswa est assis à côté d’Anupam tout en faisant l’imitation. Dans la vidéo, Biswa peut être vu tout habillé comme il dit: « Baat to karne do yaar. » Il a même écrit la même chose sur la vidéo. Anupam lui demande qui il est tout en ajoutant que personne ne le laisse parler comme Anupam le fait sur Shark Tank. Plus tard, les deux rient. Sous-titrant la vidéo, Biswa a écrit : « Koi tehzeeb hi nahi hai yaar »

Divers comédiens ont réagi à la vidéo. Dolly Singh, Rohan Joshi, Sahil Bulla, Akash Gupta, etc. ont commenté la vidéo de Biswa. Plus tôt également, Biswa a réalisé de nombreuses vidéos torréfiant le jury de Shark Tank. Dans l’un des clips, il a partagé un message à Omicron du côté d’Anupam. Dans son acte, il a qualifié Omicron de bonne variante avec une portée de croissance et a proposé un investissement de Rs. 5 à la variante pour s’en aller. Il a également donné un message au Coronavirus dans le style d’Anupam.

Dans une autre vidéo, il fouille à nouveau Anupam et partage son expérience du cricket. On peut le voir mentionner Aman Gupta, co-fondateur de BoAt.

Avec ces vidéos, on peut dire que Biswa aime beaucoup Anupam et le suit très bien.

