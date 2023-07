Anupam Mittal de Shark Tank India réagit aux allégations d ‘«escroquerie de financement retardée» à l’émission, dit «ab next kya hoga»

Le juge et PDG de Shark Tank, et fondateur de Shaadi.com, Anupam Mittal, a finalement rompu le silence sur l’allégation d’un utilisateur de Twitter concernant les irrégularités et les mauvaises pratiques qui se produisent dans l’émission.

Le dimanche 2 juillet, Anupam a partagé une publication sur son Instagram, partageant une création sur un requin entouré de chiens qui aboient, et l’a intitulée « Bark Tank en streaming maintenant ». Mittal a comparé les opposants aux aboiements de chiens et a partagé ses réflexions sur les allégations. Partageant la création sur son Instagram, Anupam a écrit : « D’abord, c’était ‘Les requins n’investissent pas leur propre argent’, puis ‘Oh, la série est scénarisée’ et plus tard ‘Les requins ne financent que des startups rentables’. pas réellement investir’. Ab next kya hoga? »

En juin, un utilisateur de Twitter a prétendu mettre en lumière le côté obscur de la célèbre émission de télé-réalité commerciale. Un utilisateur de Twitter nommé Anmol Sharma, dont la biographie indique qu’il est lui-même un entrepreneur, a allégué que Shark Tank India souffrait de « l’arnaque au financement différé ». Dans une série de tweets, il a mentionné comment l’émission profite davantage aux requins et au réseau Sony qu’aux concurrents « frustrés et brisés » qui participent à l’émission.

Il a écrit: « Arnaque de financement différé de Shark Tank India! Aujourd’hui, je suis sur le point de partager l’histoire de nombreux concurrents frustrés et brisés de Shark Tank India, cela pourrait vous choquer! Ces concurrents avaient l’un des arguments les plus convaincants et on leur avait promis un financement à la télévision nationale mais n’a pas reçu un seul paisa de Shark. »

« Regardons la chronologie de Shark Tank India pour comprendre comment ces requins semblent s’éclipser de leur accord, de juin à juillet est la période où Sony accepte les inscriptions pour Shark Tank. Par exemple, les inscriptions de Shark Tank S3 sont en ligne maintenant. Août à Novembre est le moment où les emplacements physiques réels ont lieu à partir du lot filtré. Entre décembre et janvier, l’équipe Sony termine sa post-production et prépare Shark Tank pour la diffusion. Maintenant, si une start-up s’est vu promettre un financement entre août et novembre, ils devraient recevoir leur financement dans les 2 mois car la diligence raisonnable et les procédures judiciaires ne durent pas plus longtemps que cela », a-t-il poursuivi.

Escroquerie de « financement différé » de Shark Tank India ! Aujourd’hui, je suis sur le point de partager l’histoire de nombreux concurrents frustrés et brisés de Shark Tank India, Cela pourrait vous choquer ! 1/n pic.twitter.com/r3lPaZKDsT– Anmol Sharma (@financebyanmol) 10 juin 2023

Il a ajouté que certaines start-ups ne reçoivent même pas de financement d’autres investisseurs alors qu’il tweetait plus loin, « Les start-ups qui ne réagissent pas trop bien lorsque l’émission est diffusée, elles sont obligées de tourner en rond pour qu’elles peuvent retarder davantage l’investissement et éventuellement essayer de sortir de l’accord. À cause de cette situation, ils n’obtiennent même pas de financement d’autres investisseurs, car ils disent : « Sharks ne investment de di kya ? Woh de denge to aana hamare pass (Les requins vous ont-ils donné un investissement ? Une fois qu’ils ont donné, venez nous voir) ». Les fondateurs à qui j’ai parlé ont fait face à tous ces problèmes (ne peuvent pas révéler leurs noms pour le moment). »

Outre les «requins» mentionnés ci-dessus, l’émission a également présenté Ghazal Alagh, Namita Thapar, Vineeta Singh et Amit Jain. Ni l’un ni l’autre de ces huit patrons ni la chaîne n’ont encore répondu à ces affirmations.