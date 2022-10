Anupam Kher visite la maison de PV Sindhu ; Se fait renverser par les trophées et les médailles de Badminton Star

L’acteur vétéran Anupam Kher a récemment rendu visite à la maison de l’as du badminton PV Sindhu et a été complètement bouleversé après avoir vu le grand nombre de trophées et de médailles remportés au fil des ans par l’une des sportives les plus titrées de l’Inde.

L’acteur de 67 ans a partagé une vidéo de leur rencontre, faisant visiter sa maison aux fans, y compris son énorme collection de trophées.

En partant des trophées qu’elle a remportés pour les tournois des moins de 16 ans et les Jeux olympiques, Sindhu a donné un aperçu de toutes ses réalisations et de la fierté qu’elle a apportée au pays à travers le sport.

Dans la vidéo publiée par Kher sur Instagram Reels présentant les médailles et les trophées de Sindhu, on peut l’entendre dire : « Un seul et unique champion, regardez ce mur, j’étais très fier que le simple mur pe kaafi saare récompense hai par ye toh kamaal hai, (ce mur a plein de récompenses mais c’est incroyable) oh mon dieu.

“Yaha toh jagah hi nhi hai, bilkul jagah nhi hai (il n’y a pas d’espace ici)”, a-t-il ajouté.

L’acteur-auteur a également déclaré dans la vidéo qu’il avait eu une conversation avec le père de Sindhu au cours de laquelle il avait partagé son intention de prendre un autre étage car ils manquaient de place pour les trophées et les médailles.

L’artiste polyvalent qui s’est senti “privilégié” d’avoir visité la maison de la joueuse de badminton, a écrit à quel point il était fasciné de voir toutes les plumes qu’elle a ajoutées à sa casquette ornée.

“C’est INCROYABLE : j’ai récemment eu le privilège de visiter la maison de CHAMP @pvsindhu1. Elle m’a très humblement fait le tour de ses réalisations ! Dès l’âge de 8 ans ! J’ai été complètement bouleversé par ses récompenses, ses trophées et son humilité ! Elle est notre fille de l’Inde, notre honneur. Elle est notre héros motivant. Jai ho, Jai hind », Kher a légendé la vidéo.

D’autre part, Sindhu a également partagé une photo de leur rencontre sur son compte de réseau social en disant que c’était son “honneur” de rencontrer l’acteur vétéran.

“A eu la chance de passer du temps avec l’un des plus grands du cinéma indien de tous les temps. Les rires, les souvenirs et la conversation de qualité. Quel honneur », a-t-elle écrit.

Sindhu, 27 ans, qui est deux fois médaillée olympique après avoir remporté une médaille d’argent en simple féminin aux Jeux olympiques de Rio 2016 et une médaille de bronze à Tokyo l’année dernière, est actuellement sur la voie de la guérison après avoir subi une blessure à la cheville lors des Jeux du Commonwealth en Birmingham tandis qu’Anupam Kher surfe actuellement sur le succès de son film The Kashmir Files et Karthikeya 2.

