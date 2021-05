Anupam Kher sur la santé de sa femme Kirron Kher

L’acteur vétéran Kirron Kher a reçu un diagnostic de myélome multiple – un type de cancer du sang, l’année dernière. La nouvelle a été confirmée par son mari et acteur Anupam Kher en avril de cette année. Depuis lors, Anupam et son fils, Sikander Kher, continuent d’informer leurs fans sur la santé de Kirron.

Récemment, Anupam a déclaré que la santé de Kirron s’améliorait, mais que le traitement du cancer était difficile.

Dans une interaction avec Bombay Times, l’acteur a déclaré: «La santé de Kirron s’améliore. C’est un traitement difficile. Elle dit souvent que le verrouillage et la situation du COVID-19 ont rendu les choses difficiles. Les patients qui suivent ce traitement ont besoin de quelque chose pour se distraire. »

Anupam a également déclaré que certains jours sont positifs, mais qu’il y a des jours où la chimiothérapie affecte l’actrice de «Main Hun Na».

«Elle ne peut pas sortir ou rencontrer des gens, mais ce qui est bien, c’est que Kirron est sur la bonne voie pour une meilleure santé. Elle tient bien. Il y a des jours où elle est positive et puis il y a des jours où la chimiothérapie affecte son état de plusieurs façons. Nous faisons tous de notre mieux et elle le fait aussi », a-t-il déclaré.

L’acteur de ‘Special 26’ a également parlé d’avoir un état mental fort pour lutter contre une telle maladie. «Les médecins font leur travail, mais vous devez garder votre état mental fort pour passer un traitement aussi difficile», a-t-il ajouté.

Anupam a également révélé que l’acteur hollywoodien Robert De Niro, ami de Kher, vérifie régulièrement Kirron. «Robert m’avait envoyé un message lorsqu’il avait appris la santé de Kirron. Il m’avait également envoyé une vidéo pour me souhaiter mon anniversaire, et il continue de vérifier l’état de santé de Kirron tous les quelques jours. Je lui avais envoyé un texto après avoir vu son annonce avec Roger Federer, et en réponse, tout ce qu’il voulait savoir était le bien-être de ma famille et comment allait Kirron », a déclaré l’acteur.

Anupam s’est rendu sur son Instagram pour annoncer la maladie de Kirron. Dans un article, il a écrit: «Juste pour que les rumeurs ne prennent pas le dessus sur une situation, Sikandar et moi aimerions informer tout le monde que Kirron a reçu un diagnostic de myélome multiple, un type de cancer du sang. Elle est actuellement sous traitement et nous sommes sûrs qu’elle en sortira plus forte qu’avant. Nous sommes très chanceux qu’elle soit prise en charge par un groupe phénoménal de médecins. Elle a toujours été une combattante et prend les choses de front.

Il a ajouté: « Elle a toujours été une combattante et prend les choses de l’avant. Elle a tout cœur et c’est pourquoi elle a tant de gens qui l’aiment. Alors continuez à lui envoyer votre amour dans vos prières et dans votre cœur. Elle va bien. son chemin vers le rétablissement et nous remercions tout le monde pour leur soutien et leur amour. Anupam et Sikandar. «

Anupam a quitté sa série télévisée américaine «New Amsterdam» pour passer du temps avec Kirron Kher pendant ces moments difficiles.