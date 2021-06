Anupam Kher souhaite à Naseeruddin Shah un prompt rétablissement | Nouvelles des gens

New Delhi : L’acteur vétéran de Bollywood Anupam Kher a souhaité à Naseeruddin Shah un prompt rétablissement après que ce dernier a été hospitalisé il y a quelques jours pour une pneumonie. Il suit actuellement un traitement à l’hôpital Hinduja de Mumbai.

Anupam a pris son compte Twitter et a écrit: « Sir Naseeruddin Shah sahib !! La pneumonie cherche de l’importance, elle a donc décidé de rester avec vous pendant quelques jours. Secouez-la rapidement et guérissez! vous depuis longtemps. Prenez soin de vous ! Prières pour votre bonne santé. »

Ce tweet est particulièrement surprenant compte tenu de la dispute amère de l’année dernière entre les deux.

En 2020, parlant de la position pro-gouvernementale d’Anupam sur les réseaux sociaux, Naseeruddin avait qualifié Anupam de flagorneur et de » clown « .

Anupam, en représailles, avait publié une longue vidéo sur les commentaires, qualifiant Naseeruddin d’acteur brillant mais a ajouté qu’il avait passé toute sa vie dans la frustration, malgré un grand succès.

Pendant ce temps, l’état de Naseeruddin serait désormais stable. Plus tôt dans la journée, sa femme et acteur Ratna Pathak Shah avait partagé la mise à jour de la santé du premier avec ANI. Elle a dit : « C’est une chose mineure. Un petit patch de pneumonie est examiné et traité. Il devrait sortir bientôt.

Côté travail, l’acteur lauréat d’un National Award a été vu pour la dernière fois dans le film ‘Mee Raqsam’. Naseeruddin a également fait partie de la série Web à succès « Bandish Bandits », où il a joué le rôle d’un musicien classique. Les cinéphiles le verront ensuite partager l’espace d’écran avec l’acteur Rasika Duggal dans un court métrage.

D’autre part, Anupam, en mai, avait remporté le prix du meilleur acteur au Festival international du film de New York pour son court métrage intitulé ‘Happy Birthday’, ajoutant une plume à sa casquette.

Outre « Happy Birthday », la star vétéran a plusieurs autres projets en préparation, notamment « The Last Show », « Mungilal Rocks » et « The Kashmir Files ».