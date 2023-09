Anupam Kher se souvient d’avoir brisé la barricade pour rencontrer Michael Jackson à Mumbai après le concert de 1996 : « C’était un moment historique »

Anupam Kher partage une photo serrant la main de Michael Jackson lors du concert de 1996.

Michael Jackson, également connu sous le nom de « roi de la pop », est venu en Inde pour se produire en 1996. Il a fait une apparition mémorable à Mumbai dans le cadre de sa tournée mondiale History. En s’en souvenant, Anupam Kher a partagé une photo avec lui et a écrit une longue note.

Vendredi, Anupam Kher s’est rendu sur son Instagram et a partagé une photo serrant la main de Michael Jackson. L’acteur a partagé une photo nostalgique du concert de 1996 et a écrit : « Histoire de cette photo : En 1996, le grand #MichaelJackson s’est produit à Mumbai. C’était magique. Le lendemain soir, environ 25 invités choisis ont été invités à avoir une interaction exclusive d’une demi-heure avec le

#KingOfPop dans les jardins de la terrasse de l’hôtel Oberoi.





Il a ajouté : « J’étais aux anges à la simple pensée de rencontrer de si près l’un des plus grands artistes de notre époque. je

était là une heure avant la réunion prévue. Tout comme les 24 autres personnalités importantes de Mumbai ! Il y avait une petite plate-forme érigée comme une sorte de scène temporaire. Nous attendions, à bout de souffle.

Anupam Kher a rappelé comment il avait brisé les barricades pour rencontrer Michael Jackson et a écrit : « Il est finalement arrivé entouré

par ses gardes du corps personnels. Grand et résistant ! Nous étions silencieux et totalement impressionnés. Séparé de lui par une barricade de fortune. Il souriait et nous le regardions. Je pensais que c’était un moment historique de ma vie. Je ne peux pas rester là. Je dois au moins lui serrer la main, sinon le serrer dans mes bras. Sol a brisé la barricade. J’ai sauté sur la petite scène. Réalisant que j’avais envahi la scène à l’improviste et ne sachant pas qui j’étais, les gardes du corps de Michael étaient sur le point de se jeter sur moi et de me jeter.

Il a conclu : « Voyant ce qui aurait pu arriver, le promoteur de l’émission #BharatBhaiShah, complètement paniqué, a crié fort : « Ne le faites pas !!! C’est le PLUS GRAND SUPER-HÉROS DU PAYS ! » Les gardes du corps arrêtés ! #MJ m’a tenu la main doucement. M’a reconnu respectueusement. À ce moment précis, quelqu’un a cliqué sur la photo. Et l’histoire a été créée. Pour moi! Tous les autres invités sont restés là. CONGELÉ!!. »

Anupam Kher a été vu portant un élégant costume noir et serrant la main de l’artiste légendaire Michael Jackson, qui portait sa veste rouge emblématique.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Anupam Kher sera ensuite vu dans le film Emergency. Dirigée par Kangana Ranaut, l’actrice incarnera l’ancienne Première ministre Indira Gandhi. Le film biographique met également en vedette Satish Kaushik, Milind Soman et d’autres dans des rôles clés.

