Anupam Kher s’appelle lui-même, Kartik Aaryan ‘superstars’ alors qu’il pose avec ce dernier, dit ‘le temps change’

Le mercredi 17 août, Anupam Kher a partagé des photos avec Kartik Aaryan et s’est appelé lui-même et la star de Dhamaka “superstars” pour avoir joué respectivement dans The Kashmir Files et Bhool Bhulaiyaa 2, les films hindi qui ont rapporté le maximum d’argent au box-office. cette année.

En plus des deux photos, Anupam a écrit : “SUPERSTARS : étant donné que le critère pour appeler un acteur (aussi bon soit-il) une #SuperStar dépend de l’argent que rapportent ses films, je partage avec vous tous une photo de deux SUPERSTARS. Au moins cette année pour moi !”

Partageant la collection de leurs films au box-office, il a poursuivi : “Mon film #KashmirFiles a rapporté 350 crores dans le monde et #BhoolBhulaiyaa2 de @kartikaaryan a rapporté près de 250 crores. Le temps change, tout comme les goûts du public et le système. Qui avait jamais imaginé qu’un un jour viendra où mon film comme #KashmirFiles en tête fera des affaires de 350cr. C’est un bon barattage ! Je salue le changement. J’espère que vous aussi !”.

Concluant son message, il a développé sa rencontre avec Kartik et a écrit : “C’était un tel plaisir de rencontrer #Kartik récemment ! Il va être ici pendant très longtemps. À la fois en tant qu’acteur et en tant que superstar. Main toh lagbhag pichle 40 se daud raha hoon aur bhi bahut saal abhi daudna hai aur Kartik jaise naujaawaano ke saath concurrence karna hai. Jai Ho!”.





En parlant de The Kashmir Files, le réalisateur de Vivek Ranjan Agnihotri est basé sur l’exode des pandits du Cachemire de la vallée dans les années 1990. Outre Kher, le drame percutant a également présenté Darshan Kumar, Mithun Chakraborty, Puneet Issar, Pallavi Joshi et Prakash Belavadi dans des rôles clés.

En parlant de Bhool Bhulaiyaa 2, la comédie d’horreur réalisée par Anees Bazmee est la suite spirituelle du film de 2007 Bhool Bhulaiyaa titré par Akshay Kumar et Vidya Balan. La vedette de cinéma récemment sortie Kiara Advani, Tabu et Rajpal Yadav, entre autres en dehors de Kartik.