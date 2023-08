Anupam Kher regarde OMG 2 avec sa mère et félicite Akshay Kumar, Sunny Deol et Shah Rukh Khan pour avoir ramené le public

Anupam Kher a félicité les superstars des années 90 Akshay Kumar, Sunny Deol et Shah Rukh Khan pour avoir relancé le box-office avec OMG 2, Gadar 2 et Pathaan.

Anupam Kher célèbre la victoire au box-office des superstars des années 90 Akshay Kumar et Sunny Deol. Après avoir profité de Gadar 2, l’acteur vétéran est allé voir OMG 2 d’Akshay Kumar avec sa mère Dulari dans une salle de cinéma bondée. Après avoir regardé le film, Anupam a enregistré une vidéo du public sortant de la salle avec un aperçu de son adorable mère.

Anupam a également écrit son expérience de regarder OMG 2 dans son Tweet et a déclaré que le film avait été regardé par des parents avec leurs adolescents. Le film a été certifié réservé aux adultes, il a donc été assez surprenant de voir que Kher a mentionné que des parents regardaient le film avec leurs enfants. Sur Twitter, il a écrit : « Je viens de finir de regarder #OMG2. Spectaculaire, stylé et un film très important de notre époque. Un film sur #SexEducation avec facilité et une esthétique merveilleuse ! C’était bien rempli. J’ai vu des parents avec leurs enfants adolescents. De toute évidence, le Le film a touché une corde sensible avec le public ! Un grand merci au scénariste/réalisateur #AmitRai. @TripathiiPankaj est BRILLANT. Il rend le jeu d’acteur facile mais je sais qu’il y a une énorme préparation derrière. @yamigautam est magnifiquement pointu et excellent. J’ai adoré #PavanMalhotra en tant que juge. »

Voici le tweet

Je viens de finir de regarder #OMG2. Spectaculaire, élégant et un film très important de notre temps. Un film sur #Éducation sexuelle avec facilité et esthétique merveilleuse! C’était la maison. J’ai vu des parents avec leurs enfants adolescents. De toute évidence, le film a touché une corde sensible auprès du public ! Toutes les notes à… pic.twitter.com/zLz9EZsr6v — Anupam Kher (@AnupamPKher) 20 août 2023

Enfin, il a crédité Akshay Kumar pour sa performance et a également apprécié des stars des années 90 comme Akshay, Sunny Deol et Shah Rukh Khan pour avoir ramené le soulagement au box-office avec leurs films Gadar 2, OMG 2 et Pathaan. « La star du film est sans aucun doute mon ami & #GOAT @akshaykumar ! Son Mahadev est si simple et charmant. Ma mère n’arrêtait pas de dire, kitne sundar hai Shivji Maharaj ! C’est un sentiment incroyable de voir que la magie des acteurs des années 90 @iamsunnydeol @iamsrk @akshaykumar est illimité. Jai Ho. »

Avant de se diriger vers le film, Anupam a partagé une photo d’Akshay Kumar embrassant son front. En ce qui concerne le box-office, OMG 2 a franchi la barre des Rs 100 crore en Inde, tandis que Gadar 2 a gagné Rs 336 crore.