Anupam Kher réagit à l'échec des tendances au boycott contre la star de SRK Pathaan, dit "duniya ki koi takat..."

Avec Shah Rukh Khan-vedette Pathaan, l’année 2023 a commencé en fanfare. Le réalisateur de Siddharth Anand est en train de battre des records, y compris le premier film de Bollywood à toucher la barre des Rs 400 crore de l’Inde. Malgré quelques accrocs (controverses) avant la sortie, Pathaan a établi de nouvelles références dans l’industrie cinématographique indienne.

Le succès de Pathaan a ramené l’espoir parmi les cinéphiles, et même Anupam Kher a partagé son point de vue sur la réponse phénoménale au film de SRK. Tout en faisant la promotion de sa prochaine production, Shiv Shastri Balboa, Kher explique comment la tendance #BoycottBollywod n’a pas endommagé le film et déclare : “Aap tendance dekh ke thodi image dekhne jaoge. Koi bhi nahi jaata tendance padh ke. Agar aapko bande-annonce aacha laga toh aap jayege film dekhne. Jab pitcute aachi hai toh duniya ki koi takat nahi rok sakti. Log toh vengeance se jaate hai ki ‘mujhe toh dekhni hai film’ (Personne n’est influencé pour regarder un film par une tendance. Si vous avez aimé le bande-annonce du film, vous voulez le voir. Si le film est bien fait, personne n’a le pouvoir de le saboter. Les gens vont même chercher le film avec un sentiment de vengeance contre la tendance à la haine).

Anupam, qui sera ensuite vu dans sa première production, ajoute que les cinéphiles n’ont jamais été en phase avec les trollers, mais c’était une tâche de les ramener au cinéma. “Le public du film n’a jamais boycotté le cinéma. Nous avions traversé la pandémie de Covid, il y avait un confinement, et on a demandé aux gens de s’asseoir chez eux. Cela s’est produit après environ 100 ans. Pendant cette phase, le public cherche d’autres moyens de divertissement. Les plateformes OTT ont vu un coup de pouce, et ils ont commencé à regarder les films avec leur facilité. Pour les (le public) sortir de la peur prend du temps.

Décodant les succès de Bollywood, Anupam déclare : « Public a commencé à retourner au cinéma après Gangubai Kathiawadi, puis The Kashmir Files est arrivé, puis Bhool Bhulaiyaa 2, Karthikeya 2, Brahmastra (Part One : Shiva), et maintenant Pathaan. les films à venir, dont Shiv Shastri Balboa, continueront de divertir le public.” Shiv Shastri Balboa sortira en salles le 10 février.