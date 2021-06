Les co-vedettes de « Dhadkan » Mahima Chaudhry et Anupam Kher se sont croisées dans une clinique dentaire de Mumbai, mercredi 23 juin. Leur rencontre fortuite s’est transformée en une session de rattrapage qui comprenait également les enfants de Mahima.

L’acteur de « Pardes » n’a pas pris le temps de mettre à jour les photos sur Instagram de la petite réunion. Partageant des photos d’elle-même et d’Anupam Kher avec ses enfants – sa fille Ariana, sa sœur Akansha et le fils de sa sœur Ryan, Mahima a écrit une note réconfortante. « Tout sourire quand tu es là, Anupam Kher. Tu portes de la joie avec toi. Merci pour le temps passé, le gyan aux enfants qui a eu un tel impact. Beaucoup d’amour », lit-on dans sa légende.

En réponse à la publication, Anupam a commenté: «C’est tellement merveilleux de vous rencontrer tous. Amour et prières toujours !! »

Mahima et Anupam ont partagé un espace d’écran dans le film ‘Dhadkan’ de 2000, réalisé par Dharmesh Darshan. Il a joué le rôle du père de Mahima dans le film.

Mahima a fait ses débuts d’actrice avec ‘Pardes’ de Subhash Ghai en 1997 et a été vue pour la dernière fois dans le film ‘Dark Chocolate’ en 2016. Elle a également joué dans des films comme ‘Daag: The Fire’, ‘Pyaar Koi Khel Nahin’, ‘Om Jai Jagadish ‘, ‘Deewane’, ‘Kurukshetra’ et ‘Dil Hai Tumhaara’.

D’autre part, Anupam a été vu pour la dernière fois dans « One Day: Justice Delivered » qui est sorti en juillet 2019. Anupam a joué le rôle d’un juge à la retraite dans le film.