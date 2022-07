Anupam Kher passe en revue Rocketry The Nambi Effect, R Madhavan réagit

R Madhavan est occupé à profiter de la gloire de ses débuts en tant que réalisateur Rocketry The Nambi Effect alors que le film continue de divertir le public. Rocketry continue d’avoir une course décente au box-office malgré la concurrence de deux nouvelles versions. Le film qui est sorti le 1er juillet a reçu des commentaires positifs de la part des critiques et la dernière personne à revoir le film est l’acteur Anupam Kher.

Mardi, Anupam Kher s’est rendu sur Instagram pour féliciter Madhavan pour le film et a écrit : “J’ai regardé #RocketryTheFilm basé sur la vie de #NambiNarayanan. EXCEPTIONNEL ! ÉMouvant !! INSPIRATIONNEL ! J’ai pleuré de tout mon cœur. Chaque Indien devrait le regarder ! Monsieur NambiNarayanan. C’est ainsi que nous pouvons corriger certaines erreurs commises dans le passé. Bravo cher #Madhavan ! Fier de vous ! #Courage #Nationalism #MagicOfMovies.”

LIS: Le chanteur-parolier punjabi Jaani Johan est blessé dans un accident de la route après le renversement de son SUV, transporté à l’hôpital





Dans la vidéo, on peut l’entendre louer Madhavan. Il a dit: “Merci Madhavan d’avoir fait un film aussi brillant. Si le film peut m’inspirer, il inspirera sûrement la génération d’aujourd’hui. Merci Nambi Sahab pour ta vie.”

Vérifiez-le:





Madhavan a profité de ses histoires Instagram pour remercier l’acteur vétéran. Il a repartagé la vidéo et a écrit : “Je ne sais pas quoi dire… vous avez un si grand cœur, monsieur. Dans tous les sens du terme. Je me sens tellement béni et rajeuni. Merci du fond de nos coeurs monsieur.”

Dans le film, Madhavan est vu en train d’essayer le rôle du spécialiste des fusées Nambi Narayanan. Le film est basé sur la vie de l’ancien spécialiste des fusées de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), qui a été faussement accusé d’espionnage et arrêté en 1994.

Il a été tourné en Inde, en France, au Canada, en Géorgie et en Serbie, et est sorti en six langues dans le monde, dont l’hindi, l’anglais, le tamoul, le télougou, le malayalam et le kannada.