Anupam Kher partage une vieille photo avec Shah Rukh Khan et Jackie Shroff, l’acteur Tiger Shroff réagit ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur vétéran Anupam Kher fait partie de l’industrie du divertissement depuis plus de 35 ans. Anupam, qui est très actif sur les plateformes de médias sociaux, a partagé une précieuse photo de retour des années 90 de lui-même avec Shah Rukh Khan et Jackie Shroff sur Instagram et Twitter.

Sur la photo, on peut voir Anupam vêtu d’une kurta blanche unie, tandis que Shah Rukh porte une chemise et une veste et tient une assiette avec de la nourriture dans ses mains. On peut voir Jackie Shroff portant une veste et une chemise avec ses 3 boutons supérieurs ouverts. Jackie a également un foulard blanc et bleu noué sur la tête.

Se remémorant le bon vieux temps, l’homme de 66 ans a légendé la photo : « Quand regarder innocemment l’appareil photo était une déclaration de style !! Sauf si vous êtes @apnabhidu !! ! Quand une assiette de nourriture dans la main était une chose naturelle. Quand un pyjama kurta uni était la tenue de soirée ultime. Avec #Jackie et @iamsrk !! De mon album de souvenirs ! #Amis #Acteurs #OldPics #Memories ».

Jackie a répondu à la photo de retour publiée sur Twitter avec une série d’émojis cardiaques. Son fils et acteur Tiger Shroff a commenté sur Instagram d’Anupam. L’acteur a écrit « incroyable » avec un emoji coeur rouge. Les fans sont également devenus gagas sur la photo.

Auparavant, Anupam avait souhaité son anniversaire à sa femme, l’acteur-politicien Kirron Kher via son compte Instagram. « Joyeux anniversaire ma chérie #Kirron !! Que Dieu vous donne une vie longue et saine. Que le Tout Puissant vous accorde tout le bonheur du monde ! Partout dans le monde, les gens vous aiment pour la personne que vous êtes ! Vous êtes honnête, juste, sincère et franc ! Vous faites face à toutes les situations de la vie avec une force et une grâce intérieures incroyables ! Restez en bonne santé et en sécurité! Amour et prières toujours », a écrit l’acteur.

Kirron suit actuellement un traitement contre le cancer.