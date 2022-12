Anupam Kher partage une vidéo du test de look du film, dit ‘mai us din bhi jaanta tha..’

L’acteur vétéran Anupam Kher a partagé une vidéo de son test de look pour The Kashmir Files au milieu d’une dispute sur le point de vue du chef du jury de l’IFFI sur le film. L’acteur “Uunchai” s’est adressé à Instagram jeudi et a publié une vidéo de retour où il peut être vu en train de tester le look du film.

Parallèlement au message, il a écrit : “Il y a deux ans aujourd’hui, j’ai fait le test de maquillage de #TheKashmirFiles. Je savais que notre film créerait une histoire de vérité dans le monde du cinéma indien. Merci beaucoup les gars pour votre amour et soutien ! #TheKashmirFiles #LookTest.”





Récemment, Anupam s’est exprimé sur la controverse qui fait rage au sujet du chef du jury du Festival international du film indien (IFFI) et de la déclaration du cinéaste israélien Nadav Lapid qualifiant le film de propagande et de vulgaire lors de la cérémonie de clôture du festival lundi.

Il est allé sur Instagram et a publié une vidéo disant que certaines personnes ne peuvent pas supporter la “vérité du Cachemire”. Dans sa courte vidéo, Kher a déclaré : “Mes amis, certaines personnes n’ont pas l’habitude de montrer la vérité telle qu’elle est. Ils aiment lui donner une certaine couleur ou dissimuler la vérité au nom de la liberté créative. Le fait est que certaines personnes ne sont pas capables de digérer la vérité du Cachemire. Ils essaient de montrer le Cachemire à travers une lentille cinématographique différente et ont été au cours des 25 à 30 dernières années. The Kashmir Files les a révélés. “

Lisez aussi : The Kashmir Files row : le cinéaste israélien double le film, le qualifie de « grossier, manipulateur et violent »

Il a ajouté: “Ils ont des problèmes parce que le film documente la vérité telle qu’elle est. Si vous ne pouvez pas voir la vérité, gardez les yeux fermés et la bouche fermée. Arrêtez de vous moquer de cela. C’est notre vérité et nous l’avons vécue. “Lors de la cérémonie de clôture du 53e IFFI, Nadav Lapid a qualifié “The Kashmir Files” de “film de propagande vulgaire”, ajoutant qu’il était “choqué” de voir le film dans la section compétition d’un festival du film aussi prestigieux.

Anupam a joué le protagoniste dans The Kashmir Files , qui documente le génocide et l’exode présumés des Pandits du Cachemire. Il a été réalisé par le cinéaste Vivek Agnihotri.