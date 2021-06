Anupam Kher partage une photo vintage mettant en vedette Shah Rukh Khan, Jackie Shroff; Tiger Shroff réagit

Mardi, l’acteur vétéran Anupam Khewake est revenu dans le passé à une époque où » regarder la caméra était une déclaration de style » et une » assiette de nourriture à la main était une chose naturelle « .

Prenant sur Instagram, Anupam Kher mercredi a partagé une photo de retour inestimable dans laquelle il a été vu posant avec Shah Rukh Khan et Jackie Shroff. Apparemment, la photo a été cliquée au début des années 90, alors que SRK s’affirmait encore comme le Badshah de Bollywood et que Jackie Shroff régnait toujours sur le cœur des femmes avec sa beauté. Il semble que la photo ait été prise lors d’une soirée Bollywood à laquelle le trio assistait.

Sur la photo, alors qu’Anupam Kher porte un pyjama kurta blanc, SRK porte un manteau formel associé à une chemise de couleur pastel. Il tenait une assiette de collations à la main alors qu’il posait pour la photo. En revanche, Jackie Shroff qui était vêtu d’une tenue formelle jumelée à sa tête recouverte d’un long foulard semblait un peu distrait.

Anupam a partagé la photo sur Instagram et Twitter avec la légende : « Lorsque regarder innocemment la caméra était une déclaration de style !! À moins que vous ne soyez @apnabhidu !!! Quand une assiette de nourriture dans la main était une chose naturelle. Quand une simple kurta Le pyjama était la tenue de soirée ultime. Avec #Jackie et @iamsrk !! De mon album de souvenirs ! #Amis #Acteurs #OldPics #Memories. »

Jetez un œil au post ici :

Le message d’Anupam a évoqué une réponse de Jackie qui a laissé une série d’émojis cardiaques. dans la section commentaires. Son fils, l’acteur Tiger Shroff a écrit, « incroyable » avec un emoji coeur rouge. Les fans ont également réagi au post vintage.

Plus tôt cette semaine, à l’occasion du 69e anniversaire de sa femme, l’acteur devenu politicien Kirron Kher, Anupam a écrit une note réconfortante pour elle ainsi que des photos de retour pour rendre la journée spéciale.

L’acteur de « Saaransh » a profité de son compte Instagram pour partager des photos inestimables de sa femme tirées de leur album de famille. Dans la série de photos, la star de « Om Shanti Om » pose avec le Dalaï Lama, des stars d’Hollywood – Robert De Niro et Bradley Cooper. Dans le dernier cliché se trouve une photo précieuse d’un duo père-fille où Kirron est vu posant avec son défunt père, l’officier de l’armée, le colonel Thakar Singh Sandhu. Parallèlement aux photos, Anupam a également écrit une note réconfortante pour Kirron, qui est également un député de Lok Sabha. La note disait : « Joyeux anniversaire ma chérie #Kirron ! Que Dieu te donne une vie longue et saine. Que le Tout-Puissant t’accorde tout le bonheur du monde ! Les gens du monde entier t’aiment pour la personne que tu es ! Tu es honnête, juste, sincère et franc ! Vous faites face à toutes les situations de la vie avec une force et une grâce intérieures incroyables ! Restez en bonne santé et en sécurité ! Amour et prières toujours ! »

Pendant ce temps, côté travail, Anupam Kher avait également remporté le prix du meilleur acteur au Festival international du film de New York pour son court métrage intitulé « Happy Birthday », ajoutant une plume à sa casquette. Le film a également remporté le prix du meilleur court métrage au prestigieux festival du film. Outre « Happy Birthday », Anupam a plusieurs autres projets en préparation, notamment « The Last Show », « Mungilal Rocks » et « The Kashmir Files ».