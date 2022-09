Anupam Kher est allé sur son Instagram le mardi 13 septembre et a publié des photos avec Amitabh Bachchan et Boman Irani, ses co-stars du prochain film Uunchai. Sur deux des photos, le réalisateur du film Sooraj Barjatya était également visible avec les acteurs vétérans.

Partageant l’ensemble de photos du carrousel, il a écrit : “Cela semble toujours impossible jusqu’à ce que ce soit fait !” #Uunchai est l’un de ces films. Je me sens spécial et chanceux de faire partie de cet opus magnum réalisé par le propre enfant de Dieu #SoorajBarjatya. Fiers de travailler avec une belle équipe de comédiens et de techniciens! Rendez-vous en salles le 22/11/11 ! Jai Ho ! #JoyOyMovies #PureCinema #Amitié.”

Anupam Kher, qui a été vu dans le blockbuster The Kashmir Files plus tôt cette année, a opté pour un costume gris avec une chemise blanche. Boman Irani, qui a fait ses débuts OTT avec Masoom cette année, a été vu vêtu d’un costume gris clair qu’il a associé à une chemise noire. Alors que la star de Brahmastra, Amitabh Bachchan, a été vue vêtue d’un costume anthracite à col.

Sooraj Barjatya, qui dirige Rajshri Productions et fait son retour à la réalisation après sept ans alors que son dernier réalisateur était la vedette de Salman Khan Prem Ratan Dhan Payo en 2015, a rejoint les trois acteurs vétérans sur quelques photos et a été vu en train de s’amuser .





Dès que les photos ont été publiées, les amis de l’industrie de l’acteur sont intervenus dans la section des commentaires. Anil Kapoor a écrit “Kher saab” dans la section des commentaires et a laissé tomber des emojis de cœur et de feu. Mahima Chaudhry, co-vedette d’Anupam’s Emergency, a écrit : “Wow, ce sera super de vous voir tous ensemble. En attendant le 11/11.”

L’acteur de Lage Raho Munna Bhai, Boman Irani, a également posté l’une des photos sur son compte Instagram avec la légende : “Mec, quel privilège ! #uunchaithemovie a déjà apporté de la joie à beaucoup. En ce qui me concerne, vous pouvez voir la joie écrit sur mon visage.”





Le senior Bachchan, qui anime actuellement le jeu télévisé de quiz Kaun Banega Crorepati sur Sony TV, a dévoilé la première affiche du prochain film à l’occasion de la Journée de l’amitié le mois dernier.