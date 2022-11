Anupam Kher partage un selfie alors qu’il croise Anushka Sharma-Virat Kohli à l’aéroport de Mumbai

Anupam Kher a rencontré le couple puissant Virat Kohli et Anushka Sharma à l’aéroport de Mumbai et a exprimé à quel point il était “très heureux” de les rencontrer.

Anupam Kher est allée sur Instagram pour partager une photo avec Virat et Anushka et a écrit : “J’étais très heureuse de rencontrer Virat Kohli et Anushka Sharma au salon de l’aéroport ! Leur chaleur était magnifiquement contagieuse ! Jai Ho pour eux !”

Mercredi, Virat et Anushka ont été photographiés devant l’aéroport. Le duo portait un pantalon noir assorti et des t-shirts blancs. Anushka et Anupam Kher ont partagé l’espace d’écran dans quelques films, dont le réalisateur Jab Tak Hai Jaan de Yash Chopra en 2012. Anupam Kher a été vu pour la dernière fois dans Uunchai de Sooraj Barjatya aux côtés d’Amitabh Bachchan, Boman Irani et Danny Denzongpa. Parineeti Chopra et Neena Gupta ont également joué des rôles principaux dans le film. Dirigé par Sooraj Barjatya, le film est sorti en salles le 11 novembre.

Le film parle de trois amis – Amitabh Bachchan, Anupam Kher et Boman Irani qui partent en mission pour escalader le mont Everest. Dans le film, Parineeti joue le personnage du guide de randonnée qui aide les trois hommes à escalader l’Everest. Dans le film, Amitabh Bachchan, Boman Irani, Anupam Kher et Danny Denzongpa planifient et discutent de la notion de sommet du mont Everest. Pourtant, Danny meurt de vieillesse avant de prendre une décision.

Et le reste de ses amis décident de poursuivre son souhait et d’immerger les cendres du personnage de Danny au mont Everest. Parineeti est considérée comme une guide de trekking dans le film alors qu’elle les forme à leur tâche et finalement ils rendent cela possible avec Neena et Sarika en leur compagnie. En parlant d’Anushka, elle sera ensuite vue dans Chakda Xpress.

Réalisé par Prosit Roy, Chakda Xpress est un biopic sportif basé sur la vie de l’ancien joueur de cricket indien Jhulan Goswami, qui sera diffusé exclusivement sur Netflix. L’actrice d’Ae Dil Hai Mushkil jouera le rôle d’une joueuse de cricket pour la première fois de sa carrière.