L’acteur vétéran Anupam Kher est un nom bien connu dans l’industrie cinématographique et a créé une base de fans au fil des ans en raison de ses talents d’acteur. L’acteur est surtout vu jouer des rôles de père avec la génération actuelle d’acteurs, alors imaginer qu’il était une fois assis à un rendez-vous avec des nouilles Hakka sur la tête pourrait être assez difficile pour nous, mais c’est exactement ce qui s’est passé.

Dans la dernière bande-annonce de l’épisode 16 « Turning the Tables » de son podcast Anupam Cares, il a expliqué comment une date s’est mal passée. La soupe était sur ses genoux, la sauce tombait de ses épaules et des nouilles Hakka pendaient de sa tête.

Anupam compare l’état d’avoir des nouilles sur la tête à celui du marié indien qui porte un sehra (un couvre-chef floral).

Cependant, il ajoute rapidement que contrairement au sehra qui ajoute une splendeur royale au look du marié, il avait le dîner sur sa tête qui avait l’air moins digne.

Anupam a ensuite poursuivi en disant qu’après cet épisode, il s’était interrogé sur l’amour et ce qu’il est censé ressentir. C’est alors qu’il avait décidé de devenir moine.

En plus de raconter l’histoire de son pire rendez-vous, Anupam présentera également aux auditeurs le «parachutiste qui a décidé de créer de la magie au centre du monde».

Le podcast Anupam Cares est diffusé sur la plateforme américaine de streaming de podcast gratuit appelée iHeart. Le lancement de celui-ci a été annoncé par Anupam Kher sur sa page Instagram officielle le 27 novembre.

Apparemment, Anupam Kher apparaîtra ensuite dans The Last Show. Il collaborera avec Satish Kaushik, Rummy Jaffery et Vivek Agnihotri pour ce film.

Il travaillera également dans The Kashmir Files de Vivek Agnihotri, basé sur le véritable incident de l’exode des pandits cachemiris de la vallée.

Anupam a partagé quelques photos des deux lors du tournage du film et a déclaré que c’était un film déchirant pour lui à la fois en tant que Cachemirien et en tant qu’acteur.