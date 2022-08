Anupam Kher partage la photo vintage de ses parents, la star de The Kashmir Files Darshan Kumar et Kangana Ranaut réagissent

La star de Kashmir Files, Anupam Kher, possède des comptes intéressants sur les réseaux sociaux. Kher traite toujours ses fans avec des photos vintage intéressantes et inédites, et ses followers adorent les embrasser.

Anupam a partagé une photo de ses parents sur son compte de réseau social. S’adressant à Instagram, Anupam a écrit : “Pushkar et Dulari postent une photo de mariage ! Trouvé dans la vieille malle de papa. Père avait l’habitude de fredonner cette chanson après avoir eu une cheville. #Parents #Memories #Dulari #1957.”

Voici la photo







Sur la photo, le défunt père d’Anupam, Pushkar Nath Kher, peut être vu en train de lire un livre tandis que sa mère Dulari est vue debout et regardant la caméra. Kher a patché la chanson préférée de son père “Jane who kaise log the” du film Pyaasa comme musique de fond pour le post. Parmi plusieurs fans, quelques célébrités ont également commenté la photo, et ce fut un régal pour leurs yeux. Kangana Ranaut a écrit : “Magnifique (emoji cœur).” Darshan Kumar a laissé tomber des emoji de coeurs.

Hier, Anupam a célébré 37 ans de mariage avec Kiron Kher et la star vétéran a célébré son anniversaire de mariage avec sa famille numérique. Pour marquer son anniversaire de mariage, l’acteur a partagé une photo vintage inédite de leur mariage sur son Instagram. La photo montrait le moment varmala du couple, et ils se sont tous les deux mariés à Shimla. Eh bien, les vétérans ont l’air un peu méconnaissables sur la photo. Anupam a posté l’image avec la légende : “Joyeux anniversaire mon cher #Kirron. J’ai sorti cette photo de notre mariage il y a 37 ans du coffre au trésor de mon père lors de ma récente visite à Shimla ! Que Dieu te donne tout le bonheur, une vie longue et saine . Saalgirha moubarak !”

Voici la photo





Dès que Kher a posté la photo, plusieurs de ses partisans ont été stupéfaits. Le fils du duo, Sikander Kher, a laissé tomber des emoji cœurs et a écrit : “Joyeux anniversaire maman et papa.” Abhishek Bachchan a également abandonné les émojis cardiaques. Jackie Shroff a dit : “Le bonheur toujours.” Mahima Chaudhary a écrit : “Je vous souhaite à tous les deux un très joyeux anniversaire et un beau voyage à venir. Vous vous ressemblez toujours tous les deux.” Neena Gupta a écrit : “Joyeux anniversaire”. Un fan a écrit : “Joyeux anniversaire monsieur et madame.” Sur le front du travail, Anupam sera ensuite vu dans Urgence de Kangana Ranaut.