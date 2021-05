Anupam Kher partage des « conseils pour réussir », répond Paresh Rawal | Nouvelles des gens

New Delhi: C’est l’heure de la motivation du lundi, et il semble que l’acteur vétéran Paresh Rawal l’ait trouvé dans le dernier article d’Anupam Kher sur les « conseils pour réussir ». Se livrant à des réflexions profondes, l’acteur de Bollywood Anupam Kher a écrit des mots de sagesse pour motiver ses fans sur son compte Twitter.

Il a inculqué la valeur de « ne jamais abandonner » à ses fans avec la légende « Safal hone ke liye… ‘Jeetne’ ki shapath lene se pehle, ‘Kabhi haar na manne’ ki shapath lena zruri hai. »

Alors que des dizaines de fans ont sonné dans la section des commentaires du message remerciant Kher pour ses perles de sagesse, Paresh a partagé son message et a écrit » Satya Vachan » (mots vrais).

Sur une note connexe, les deux acteurs sont des utilisateurs actifs des médias sociaux. Ils continuent de partager des messages si réfléchis pour leurs fans sur les réseaux sociaux.

Pendant ce temps, sur leurs fronts de travail, Kher avait récemment remporté le prix du meilleur acteur au Festival international du film de New York pour son court métrage intitulé « Happy Birthday », ajoutant une plume à sa casquette. Le film a également remporté le prix du meilleur court métrage au prestigieux festival du film.

« Joyeux anniversaire » a marqué la deuxième collaboration de Kher et Aahana Kumra après avoir joué en 2019 dans le film acclamé par la critique « Le Premier ministre accidentel ». En plus de « Happy Birthday », Kher a plusieurs autres projets en préparation, notamment « The Last Show », « Mungilal Rocks » et « The Kashmir Files ».

D’autre part, Paresh, qui a sonné son 66e anniversaire le 30 mai, se prépare pour « Hungama 2 » de Priyadarshan où il sera vu partager l’espace d’écran avec Shilpa Shetty, Meezaan et Pranitha Subhash dans les rôles principaux.