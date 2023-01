Anupam Kher parle de l'échec de The Kashmir Files à obtenir une nomination aux Oscars : "Il doit y avoir évidemment..."

Anupam Kher a parlé des nominations de RRR aux Oscars et des raisons pour lesquelles The Kashmir Files n’a pas pu survivre à la course. Mardi, l’Académie des arts et des sciences du cinéma a dévoilé la liste finale des prétendants, et Naatu Naatu de RRR sera en compétition dans la catégorie Meilleure chanson originale.

Avant l’annonce des nominations, plusieurs films indiens, dont Gangubai Kathiawadi d’Alia Bhatt et le réalisateur The Kashmir Files de Vivek Agnihotri, ont été présélectionnés. Cependant, à part RRR, All That Breathes et The Elephant Whisperers ont obtenu des nominations pour la 95e cérémonie des Oscars.

Anupam Kher, qui sera bientôt vu dans Shiv Shastri Balboa, a partagé son point de vue sur les nominations aux Oscars. Tout en interagissant avec Brut India, Kher a ajouté “Si maintenant RRR a remporté le prix Critics Choice et la meilleure chanson aux Golden Globes, c’est le plus grand sentiment pour le cinéma indien. Pourquoi ne devrions-nous pas célébrer? Donc, il doit y avoir évidemment un problème avec Les Dossiers du Cachemire.” Kher a ajouté qu’il était la première personne à partager son enthousiasme pour Naatu Naatu. Anupam a déclaré que, que ce soit Richard Attenborough (Gandhi) ou Danny Boyle (Slumdog Millionaire), l’approche occidentale de l’Inde concernait la pauvreté des Indiens. C’est la première fois qu’un film indien est en compétition à un niveau aussi élevé.

Voici la nouvelle affiche du prochain Shiv Shastri Balboa d’Anupam Kher





Le blockbuster d’action d’époque de SS Rajamouli RRR a rendu l’Inde fière mardi lorsque la chanson Naatu Naatu, composée par MM Keeravani et écrite par Chandrabose, a été annoncée parmi les cinq derniers nominés pour la meilleure chanson originale. La 95e cérémonie des Oscars aura lieu le dimanche 12 mars 2023. De l’autre côté, Anupam sera vu dans Shiv Shastri Balboa et Kangana Ranaut-directed Emergency.