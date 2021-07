Anupam Kher-Neena Gupta partage le premier aperçu de son film ‘Shiv Shastri Balboa’, donne un indice passionnant sur l’intrigue

Suscitant l’intérêt des fans après avoir récemment parlé de son 519e film, l’acteur vétéran Anupam Kher a révélé les détails du projet qui met également en vedette Neena Gupta dans le rôle principal. S’appuyant sur son compte Instagram, Anupam a dévoilé la première affiche de son prochain film « Shiv Shastri Balboa » réalisé par Ajayan Venugopalan.

L’acteur qui est actuellement dans le New Jersey, a révélé que le film sera « une histoire fascinante de survie d’un Indien dans une petite ville d’Amérique ». Dans l’affiche, Anupam est vêtu d’un gilet blanc et d’un jean bleu. Il a accessoirisé le regarder avec deux colliers de perles et une montre.Il peut être vu assis avec une expression sérieuse sur son visage.

La deuxième photo montre également Neena Gupta qui est vêtue d’un haut de couleur rubis et porte un collier de perles multicouches. Neena et Anupam peuvent être vus avec une teinte de sourire sur leur visage.

En partageant la photo, il a écrit : « « Présentation du premier aperçu de mon nouveau film #ShivShastriBalboa. Une histoire fascinante de la survie d’un Indien dans une petite ville d’Amérique ! Ravi de travailler avec la magnifique et brillante @neena_gupta et un acteurs et équipes internationaux très intéressants et talentueux !! Plus de détails et de surprises à suivre ! «

Neena Gupta a également posté sur son compte Instagram avec la légende : « Très excitée de travailler avec @anupampkher après tant d’années, sur notre nouveau film #ShivShastriBalboa #RockyBalboa #519thFilm#AnIndianInAmerica #Humour#Drama #family. »

Le réalisateur Ajayan Venugopalan est un scénariste et réalisateur indien qui a écrit et réalisé la célèbre sitcom télévisée en malayalam « Akkara Kazhchakal ». Cette série télévisée populaire a été suivie d’un film du même nom.

Anupam Kher, qui a été vu pour la dernière fois dans « Le premier ministre accidentel » a plusieurs autres projets en cours, notamment « The Last Show », « Mungilal Rocks » et « The Kashmir Files ».

Neena Gupta a récemment été vue dans « Sardar ka Grandson ». Elle sera ensuite vue dans le thriller policier « Dial 100″ avec Manoj Bajpayee et Sakshi Tanwar. Elle a également « 83 », « Gwalior » et « Au revoir » dans son chaton.

(Avec les contributions de l’agence)