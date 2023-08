Anupam Kher manque Satish Kaushik le jour de l’amitié, partage une photo

Anupam Kher, à l’occasion de la Journée de l’amitié, a laissé tomber une photo avec Anil Kapoor et le regretté acteur Satish Kaushik.

À l’occasion de la Journée de l’amitié, Anupam Kher s’est rendu sur Instagram et a partagé une photo avec feu Satish Kaushik et Anupam Kher. L’acteur a écrit une note et a mentionné que le regretté acteur lui manquait un peu plus aujourd’hui.

Partageant la photo, il a écrit : « Joyeuse journée de l’amitié ! Satish manque un peu plus aujourd’hui ! Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi à la photo, l’un d’eux a écrit : « Votre grand monsieur depuis 2014-15 (jeu de permotion ikkish topo ki salami) » Le second a déclaré : « Les deux jeunes hommes qui ont inversé le processus de vieillissement en devenant jeunes chacun Jour de passage. Grande source d’inspiration. Le troisième a dit: « Tu es le meilleur ami pour toujours. »

Regarde:





Satish Kaushik est décédé le 9 mars de cette année. Anupam Kher faisait partie de ceux qui ont partagé la malheureuse nouvelle sur les réseaux sociaux. Il a écrit sur le site de micro-blogging : « Je sais que ‘la mort est la vérité ultime de ce monde’ Mais je n’ai jamais pensé dans mes rêves que j’écrirais ce truc sur mon meilleur ami #SatishKaushik de mon vivant. Un arrêt si soudain sur une amitié de 45 ans !! La vie ne sera JAMAIS la même sans toi SATISH ! Om Shanti ! »

Satish Kaushik est devenu un nom populaire dans l’industrie dans les années 1980 et 1990 pour son travail dans des films tels que Mr. India, Saajan Chale Sasural et Judaai. Il a prouvé son courage en tant qu’acteur avec des performances puissantes dans des rôles de soutien. Agissant à part, il a également fait un travail mémorable en tant qu’écrivain et réalisateur. On lui attribue la réalisation de films tels que Roop Ki Rani Choron Ka Raja et Hum Aapke Dil Mein Rehte Hain.

Pendant ce temps, Anupam Kher a également l’urgence de Kangana Ranaut dans le pipeline qui est réalisé par l’actrice elle-même. Le film met également en vedette Milind Soman et Satish Kaushik dans des rôles clés et devrait sortir le 24 novembre dans les salles. En dehors de cela, il a également The Vaccine War de Vivek Agnihotri et Metro In Dino d’Anurag Basu dans le pipeline.

