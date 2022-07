Anupam Kher jouera Jayaprakash Narayan dans le film de Kangana Ranaut, PREMIER regard

Vendredi, Kangana Ranaut s’est rendue sur les réseaux sociaux et a laissé tomber le premier regard d’Anupam Kher sur son prochain film Emergency. Partageant l’affiche, l’actrice a révélé qu’il jouera le rôle de Jayaprakash Narayan dans le film.

Partageant l’affiche, Kangana Ranaut a écrit: «S’il y a de l’obscurité, il y a de la lumière s’il y a Indira, il y a JayaPrakash…. Présentant @anupampkher comme le héros du peuple, Lok Nayak JayaPrakash Narayan. #Urgence.” Anupam Kher a réagi au message et a écrit : “Merci de m’avoir offert ce grand rôle de #JayaPrakashNarayan. Jai Ho !”





Plus tôt, mercredi, Kangana Ranaut a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux où elle peut être vue en train de savourer son repas préféré avec sa co-star Anupam Kher sur les plateaux de tournage de son prochain film de réalisation Urgence.

S’adressant à Instagram, l’acteur de Dhaakad a légendé la vidéo, “Acteur préféré @anupamkher et plat préféré… kadi chawal et sookhe Aloo (pommes de terre sèches)… wah ! La vie est réglée #urgence.

Le premier teaser du film Emergency de Kangana Ranaut est arrivé après des mois d’anticipation, et il est intrigant. L’actrice imite avec succès l’apparence et l’accent de l’ancien Premier ministre Indira Gandhi dans la vidéo qu’elle a publiée. Partageant l’affiche qu’elle a écrite, Presenting #EmergencyFirstLook! Dépeignant l’une des femmes les plus puissantes et les plus controversées de l’histoire du monde… #Le tournage d’urgence commence.

Pendant ce temps, elle sera ensuite vue dans “Tejas”, dans lequel elle jouera le rôle d’un pilote de l’armée de l’air indienne. Réalisé par Sarvesh Mewara, la date de sortie officielle du film est toujours attendue.

Anupam, quant à lui, a conclu le tournage de son prochain film “Uunchai” avec les acteurs légendaires Amitabh Bachchan, Boman Irani et Neena Gupta. En dehors de cela, il a également annoncé le titre de son prochain flix, “The Signature” aux côtés de Mahima Chaudhry. Récemment, le premier aperçu de son prochain 525e film “The Signature” est également sorti